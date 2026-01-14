Ça fait maintenant 9 ans que NieR Automata est sorti et les fans attendent fermement une suite. NieR 3 sera peut-être une réalité un jour, mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. On ne sait même pas si le jeu est en développement d'ailleurs, c'est le flou complet. Son créateur Yoko Taro, Square Enix et même Platinum Games, à l'origine d'Automata, gardent farouchement le silence. Cependant, un livestream est prévu le 20 février prochain pour fêter les 9 ans de NieR Automata et les fans espèrent bien avoir le droit à une annonce. On a une réponse officielle à cette question.

Une grosse annonce pour NieR 3 ? On a une réponse officielle

Un grand rendez-vous attend les fans de la franchise, amoureux de NieR Automata. Le 20 février prochain, dans la nuit chez nous, se tiendra un livestream pour souffler la neuvième bougie d'Automata. L'occasion de revenir sur le succès absolument fou du jeu, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, récompensé et salué par le monde entier. À sa sortie, le jeu a conquis la presse et les joueurs et s'il se fera surpasser par Zelda Breath of the Wild sur la scène des Game Awards 2017, pour beaucoup, c'est bien NieR Automata le GOTY de cette année-là.

Ce livestream promet donc quelques moments de nostalgie, et l'on pourra retrouver de grands noms liés à la franchise : Yoko Taro, papa de la licence, le producteur Yosuke Saito, le compositeur Keiichi Okabe et le concepteur Takahisa Taura. Malheureusement pour celles et ceux qui en attendent davantage, ils vont être déçus. C'est confirmé sur la page même du stream : « aucune nouvelle information sur le jeu sera dévoilée ». Pas de grande annonce donc. Une phrase dont la traduction vers le français pourrait laisser penser qu'un jeu est actuellement en développement. C'est très possible, un NieR 3 semble inévitable compte tenu du succès du précédent, d'autant plus que les rumeurs sont nombreuses autour de lui. Mais nous ne pouvons toujours pas en avoir la certitude. Yoko Taro et Square Enix semblent vouloir continuer à faire mijoter leurs fans jusqu'au bout. Pour l'heure donc, on ne peut que se rabattre sur Automata et le remake NieR Replicant ver.1.22474487139… sorti en 2021; tous les deux sont disponibles sur consoles et PC.

Bande-annonce de NieR Automata sur PS4

source : NieR Officiel