Toutes les bonnes choses ont une fin, même les séries à succès. Netflix dira prochainement adieu à l’une de ses meilleures séries, mais avant ça, on va avoir le droit à une ultime saison et elle s’annonce particulièrement épique. La saison 4 d’Umbrella Academy s’est enfin dévoilée avec une bande-annonce qui donne le ton. Le moins que l'on puisse dire c'est que ça va faire mal, très mal même !

La saison 4 d'Umbrella Academy arrive sur Netflix et c'est la fin cette fois !

Les frères et sœurs numérotés de l’Umbrella Academy remettent le couvert pour une quatrième et dernière saison avant de tirer leur révérence. Après une saison 3 chargée en rebondissement, nos héros vont avoir fort à faire pour ce grand final, enfin tous regroupés et sur la même timeline pour le coup, il était temps !

Pour cet ultime saison, on retrouvera bien évidement la plupart du casting comme Elliot Page (Viktor, numéro 7), Tom Hopper (Luther, numero 1) ou encore Robert Sheehan (Klaus, numero 4) et Emmy Raver-Lampman ( Allison, numero 3) dans ce qui semble être une ultime « mission de sauvetage ». Quelques nouvelles têtes sont également attendues comme Nick Offerman, vu dans The Last of Us ou encore David Cross. Le premier jouerai le mari d'une femme, incarnée par Megan Mullaly (The Fabulous Four) qui souffre de déjà-vus chronique, tandis que Cross jouera le rôle de Sy Grossman, un père de famille très carré.

Comme prévu, la saison 4 d'Umbrella Academy sera diffusé sur Netlfix dès le 8 aout 2024.