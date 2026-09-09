Netflix a récemment dévoilé la première bande-annonce du grand retour d'une série de films cultes à venir prochainement sur la plateforme SVOD au N rouge.

Netflix a mis en ligne un premier teaser confirmant que la production du troisième film de The Inbetweeners, la série de films de comédie britannique culte, a bel et bien démarré. Cela vient également confirmer au passage le retour du casting original qui a participé au succès de cette licence, évidemment dans leurs rôles respectifs.

Netflix dévoile que la production de The Inbetweeners 3 a officiellement commencé

La courte vidéo teaser partagée par Netflix ne dévoile encore aucune intrigue, mais plante clairement le décor pour les fans de la série de films The Inbetweeners. On y voit une porte de garage s'ouvrir sur la fameuse Fiat Cinquecento jaune de Simon, tandis que les quatre amis s'approchent du véhicule. Simon peine à faire démarrer la voiture avant d'y parvenir non sans frustration, et le groupe finit par quitter le garage.

Sur la vitre arrière, un simple chiffre « 3 » tracé dans la poussière confirme l'arrivée de ce troisième volet de The Inbetweeners, malheureusement à une date encore indéterminée sur Netflix. Le teaser se termine en effet sur la mention « Now filming », ou « Tournage en cours » dans la langue de Molière, confirmant que la production a officiellement débuté au Royaume-Uni.

Le casting historique et les créateurs originaux de retour pour ce troisième film

Outre le début de la production de The Inbetweeners, Netflix a également confirmé que les quatre acteurs historiques de la série reprennent leurs rôles :

Simon Bird dans le rôle de Will McKenzie

James Buckley dans le rôle de Jay Cartwright

Blake Harrison dans le rôle de Neil Sutherland

Joe Thomas dans le rôle de Simon Cooper

Cette annonce fait suite à des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines sur un possible retour de la franchise, après un accord conclu entre le détenteur des droits Banijay UK et les créateurs de la série. En outre, Les créateurs originaux de The Inbetweeners, Damon Beesley et Iain Morris, reprennent l'écriture et la réalisation du film, garantissant une continuité avec la série culte diffusée sur E4 entre 2008 et 2010, ainsi qu'avec les deux précédents longs métrages sortis en 2011 et 2014, qui ont a eux deux généré plus de 150 millions de dollars au box-office.

Source : Netflix