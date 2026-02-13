On pourra dire ce que l'on veut, bon nombre de séries et films Netflix ont tellement cartonné qu'ils sont désormais connus de tous. C'est le cas par exemple de Squid Game, La Casa de Papel ou encore Stranger Things, pour ne citer qu'eux. Mais récemment, un film d'animation les a tous surpassés au point que ses musiques ont fini sur toutes les ondes radio, jusque sur les lèvres des plus petits à la récréation : KPop Demon Hunters. Une suite est d'ailleurs en développement et on sait enfin quand elle sortira. Il va falloir être sacrément patient, par contre…

L'un des plus gros succès Netflix va revenir, mais il va falloir attendre

KPop Demon Hunters a enregistré plus de 236 millions de vues sur Netflix, faisant de lui l'un des films les plus vus de la plateforme, juste derrière Red Notice, sorti 4 ans auparavant. Un succès phénoménal dont les chansons entêtantes résonnent encore dans nos esprits des mois après la sortie du film. Cette popularité fulgurante a propulsé les trois héroïnes au rang d'icônes, si bien que des produits dérivés et des collaborations, notamment avec Fortnite, ont vu le jour un peu partout. Une suite a vite été commandée et c'est Sony Pictures Animation qui chapeautera le tout pour une diffusion sur Netflix. D'ailleurs, Kristine Belson, la patronne, a pris la parole à ce sujet dans les colonnes du The Hollywood Reporter en nous dévoilant une fenêtre de sortie.

La suite de KPop Demon Hunters arrivera bien sur Netflix, mais elle va prendre son temps. Le film ne sortira pas avant 2029-2030, d'après Belson. Ce genre de film est particulièrement long à faire, et d'autres projets importants sont aussi en cours. Elle affirme toutefois que Maggie Kang et Chris Appelhans sont déjà en plein travail de réflexion. Il va donc falloir patienter un long moment avant de retrouver nos trois chasseuses de démons.

Source : hollywood reported