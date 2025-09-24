Cette série ultra attendue, adaptée d’une licence culte, dévoile enfin un autre trailer sur Netflix. De quoi intriguer, mais aussi réjouir les fans de longue date.

Sam Fisher est de retour, mais pas dans un jeu. Cette fois, l’icône d’Ubisoft s’offre une adaptation animée. Splinter Cell: Deathwatch arrive sur Netflix le 14 octobre, et une nouvelle vidéo a révélé sa séquence d’ouverture. De quoi donner un aperçu du ton de la série, sombre et nerveux.

Netflix veut faire honneur à ce personnage culte

On retrouve un Sam Fisher plus âgé, installé en reclus dans une campagne d’Europe de l’Est dans cette adaptation Netflix. Mais son passé le rattrape. Malgré les années, il reste un agent redoutable. Sa voix est incarnée par Liev Schreiber, qui apporte une gravité supplémentaire au personnage.

Ce choix narratif n’est pas anodin. Le showrunner Derek Kolstad, déjà derrière John Wick et Nobody, connaît bien le thème du héros fatigué mais toujours dangereux. Il compare même la série Netflix à Unforgiven ou Old Man Logan. Autant dire que l’on s’attend à une approche plus intime, centrée sur un homme abîmé par ses missions.

Entre nouveautés et clins d’œil aux jeux

La série Netflix ne se contente pas de recycler les intrigues connues. Elle invente de nouveaux personnages comme Zinnia McKenna, interprétée par Kirby Howell-Baptiste (The Sandman), et Thunder, doublé par Joel Oulette (Avatar: The Last Airbender, version Netflix). Mais les fans de longue date retrouveront aussi des visages familiers, comme Anna Grimsdottir, incarnée par Janet Varney (The Legend of Korra), toujours aux côtés de Sam.

Certains épisodes Netflix font d’ailleurs directement référence à Splinter Cell: Chaos Theory, sorti en 2005. Les deux derniers chapitres reprennent ce titre culte, avec un retour sur la relation complexe entre Sam et Douglas Shetland. De quoi rassurer les nostalgiques, tout en apportant une touche inédite.

La première saison Netflix comptera huit épisodes, chacun avec un titre déjà révélé. On passe de Up From the Grave à Dinner First, Talk Later, puis à Scars of Bagram ou encore The Man is the Mission. Ce découpage laisse entrevoir une alternance entre drame personnel et grandes opérations d’espionnage.

Avec Deathwatch, Ubisoft et Netflix offrent une nouvelle vie à une licence en sommeil depuis plusieurs années. L’animation, produite par Sun Creature, permet de mêler action stylisée et ambiance réaliste. C’est aussi l’occasion d’élargir le public, au-delà des seuls joueurs, le tout grâce à la plateforme le 14 octobre prochain.

Source : Netflix