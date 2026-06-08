Après une semaine dernière portée notamment côté films par les saga Rocky et Creed ou encore Kick-Ass 2 côté films, puis les 4 saisons de Everwood côté séries, voyons plus en détail ce que Netflix réserve pour cette semaine du 8 au 14 juin 2026, avec là encore des sorties principalement de la part du grand écran, mais aussi quelques ajouts notables au niveau des séries.

Les sorties films Netflix de la semaine du 8 au 14 juin 2026

Commençons comme à l'accoutumée par les sorties films à attendre chez Netflix du 8 au 14 juin 2026, qui se présente par ailleurs comme le plus gros du programme de la semaine. Il y aura en effet au moins un nouveau film presque tous les jours, avec pour commencer le 8 juin Rachel se marie, suivi par Cuckoo le 9. Rendez-vous ensuite le 11 juin pour l'arrivée sur le catalogue du fameux Green Lantern avec Ryan Reynolds et de Pleasantville. Le 12 juin, ce sont pas moins de quatre films qui arrivent sur Netflix avec Escroc malgré lui, La dernière chanson, Plus rien à foutre et The Insider. Enfin, le programme film de la semaine se termine sur la plateforme SVOD au N rouge par Canailles.

8 JUIN Rachel se marie

9 JUIN Cuckoo

11 JUIN Green Lantern Pleasantville

12 JUIN Escroc malgré lui La dernière chanson Plus rien à foutre The Insider

13 JUIN Canailles



Les sorties séries de la semaine du 8 au 14 juin 2026

Place ensuite aux sorties séries à découvrir au fil de la semaine du 8 au 14 juin 2026 sur Netflix. En l'occurrence, il n'y a que deux nouveautés à rapporter, avec pour commencer la série de TV réalité Outlast : La Jungle à venir le 10 juin, où seize joueurs doivent survivre aux éléments, déjouer leurs rivaux et rester en lice pour avoir une chance de remporter un prix d'un million de dollars.

Le 11 juin 2026, Netflix accueillera enfin la saison 5 de sa populaire série À l'ombre des magnolias, qui adapte les romans sentimentaux à succès de Sheryl J. Anderson et qui met en scène trois amies de longue date qui se soutiennent dans les épreuves du quotidien, qui vont donc prendre une nouvelle tournure dans cette cinquième saison.

10 JUIN Outlast : La Jungle (TV réalité)

11 JUIN À l'ombre des magnolias : Saison 5



Source : Netflix