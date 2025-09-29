Cette semaine, qui chevauche la fin septembre et le début octobre sur Netflix, c’est un peu la fête avec une programmation bien chargée. De quoi passer du bon temps confortablement installé dans le canapé.

Entre la fin septembre et le début octobre, les plateformes de streaming multiplient les nouveautés. Netflix reste évidemment au centre de l’attention avec une programmation dense, mêlant comédies françaises, thrillers, films cultes et retours attendus du côté des séries. Mais la concurrence ne reste pas en retrait : Prime Video mise sur plusieurs productions originales, tandis que Disney+ continue d’étoffer son catalogue. De quoi ravir tous les profils de spectateurs pour une semaine bien remplie.

Les films de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025 sur Netflix

Netflix met le paquet côté cinéma avec une sélection aussi variée que riche en styles. Dès le 30 septembre, Dany Boon embarque toute la famille dans La Famille Hennedricks, une comédie sur fond de road trip déjanté. Le 1er octobre sera l’un des jours les plus chargés avec pas moins de six ajouts : Eileen, thriller psychologique, côtoiera la comédie culte Rien que pour vos cheveux, tandis que les amateurs d’horreur pourront se replonger dans Insidious : La Dernière Clé. Les cinéphiles retrouveront également Inside Llewyn Davis, film des frères Coen sur la scène folk new-yorkaise, le divertissement familial Sonic le film ainsi que le très intense Zero Dark Thirty, qui revient sur la traque de Ben Laden.

Le reste de la semaine ne sera pas en reste avec une touche de magie et de fantastique. Le 3 octobre, Netflix proposera Des Vœux pour un Génie, une comédie féérique, ainsi que Sacrées Sorcières, adaptation du classique de Roald Dahl. Les amateurs de documentaires découvriront Nouvelle École : Et Après ? Réussir ou Mourir, autour du parcours des candidats de l’émission musicale, ainsi que Steve, consacré à un destin singulier. Enfin, le 4 octobre, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon viendront clore cette semaine riche en nouveautés, pour un mélange de rires et de nostalgie.

30/09 La Famille Hennedricks

01/10 Eileen Rien que pour vos Cheveux Insidious : La Dernière Clé Inside Llewyn Davis Sonic le film Zero Dark Thirty

03/10 Des Vœux pour un Génie Nouvelle École : Et Après ? Réussir ou Mourir (docu) Steve Sacrées Sorcières

04/10 Les Nouvelles Aventures de Cendrillon



Les séries de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025

Côté séries, Netflix joue sur plusieurs registres entre documentaire, animation et téléréalité. Cela commence le 30 septembre avec Terrifiante nature, une production qui explore les mystères les plus sombres du monde animal. Dès le 2 octobre, les plus jeunes seront servis avec Winx Club : La Magie est de Retour, qui signe le retour des célèbres fées dans une version pensée pour un nouveau public.

Le 3 octobre, place au frisson avec Monstre : L’Histoire d’Ed Gein, une plongée glaçante dans l’esprit du tueur en série qui a inspiré de nombreux films d’horreur. Le lendemain, le 4 octobre, c’est une touche nostalgique qui revient sur le devant de la scène avec Ranma 1/2 – Saison 2, un incontournable de l’animation japonaise. Enfin, le 5 octobre, la téléréalité reprendra le dessus avec Pour le Meilleur et à l’Aveugle : Les Retrouvailles, où les anciens participants se retrouvent pour voir si les promesses faites devant les caméras tiennent encore dans la vraie vie. Une semaine donc bien équilibrée entre frissons, émotions et retours attendus.

30/09 Terrifiante nature

02/10 Winx Club : La Magie est de Retour

03/10 Monstre : L’Histoire d’Ed Gein

04/10 Ranma 1/2 – Saison 2

05/10 Pour le Meilleur et à l’Aveugle : Les Retrouvailles



Source : Netflix