Netflix continue de charger son catalogue de nouveaux films et de nouvelles séries pour cette seconde semaine de septembre 2026, et il y a du très lourd.

Netflix est généreux cette semaine avec une grande quantité de films qui ont déjà tous fait leurs preuves pour la plupart. Les amateurs d'horreur seront certainement les mieux lotis avec l'intégralité d'une des plus grandes sagas horrifiques de ces dernières années, de tous les temps même si l'on écoute certains fans. C'est en tout cas la plus rentable de toute l'histoire du cinéma, et elle continue encore aujourd'hui de cartonner.

Tous les films Netflix du 7 au 13 septembre 2026

Dans les prochains jours, Netflix va faire le plein de nouveautés avec des comédies comme Sa mère ou moi !, Dix pour cent, mais aussi l'adaptation en prises de vue réelles d'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années : Dragons, qui a d'ailleurs très bien été accueilli. Mais c'est assurément la saga horrifique Conjuring qui va faire le plus de bruit cette semaine sur Netflix. Pas moins de 8 films seront ajoutés d'un bloc le 13 septembre 2026 dont les trois premiers Conjuring, les deux films Annabelle et les deux films La Nonne.

En tout, il existe 10 films de cette franchise lancée par James Wan en 2013. Avec plus de 2,9 milliards de dollars de recettes au cumulé, c'est la licence horrifique la plus rentable de tous les temps.

07/09 Une affaire de détails

08/09 Sa mère ou moi ! Combat de profs

09/09 Pourquoi je me suis marié, déjà ?

10/09 Dix pour cent : Le Film

11/09 Dragons

12/09 Eyjafjallajökull Toi et moi... et Duprée Duplicity

13/09, la journée de l'horreur sur Netflix Collection Annabelle Collection Conjuring La Nonne 1 et 2 Les chèvres du Pentagone



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

Côté séries, Netflix lancera la version italienne de l'émission 100 % Physiques, mais aussi les derniers épisodes de la dernière saison de La Nouvelle École. La série dramatique Fauda lancera aussi sa saison 5 très attendue par les fans. Parmi les vraies nouveautés, on pourra notamment trouver Petits meurtres entre voisins, une série thriller néerlandaise adaptée d'un célèbre best-seller du même nom. Mais aussi Mal barrée, nouvelle série Netflix canadienne qui nous fait suivre une adolescente qui va se retrouver dans un lycée élitiste après un drame familial.