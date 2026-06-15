Netflix met le paquet pour cette seconde partie du mois de juin 2026 avec de gros films, mais aussi une nouvelle série événement. Au programme, pas mal de films avant bien marchés, dont l'un a énormément fait parler à sa sortie en France, et une série coup de poing avec une star de la licence Avatar.

Tous les films Netflix de la semaine du 15 au 21 juin 2026

Netflix pioche dans les gros succès cette semaine avec War Dog, un film retraçant l'histoire surréaliste de deux potes qui vont se retrouver à la tête d'un réseau de trafic d'armes qui va complètement les dépasser. Mais aussi Miami Vice, remake de la célèbre série Deux flics à Miami avec Jamie Foxx et Colin Farrell dans le rôle de deux policiers à la gâchette facile.

Le 18 juin ce sera aussi l'occasion de découvrir Bac Nord sur Netflix, un film sous haute tension qui a fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie en France. Le film raconte le quotidien d'une unité de la Bac à Marseille, dans l'une des zones les plus chaudes du territoire. Un film coup de poing signé Cédric Jimenez, avec Gilles Lellouche, François Civil ou encore Karim Leklou

15 JUIN War Dogs

16 JUIN Robin des Bois, prince des voleurs No Sudden Move Skincare

18 JUIN Bac Nord Bébé mode d'emploi Pas si imple

19 JUIN Bad Grandpa Color Book Jackass 3.5 - Le film non censuré Si tu m'écoutes

20 JUIN Miami Vice - Deux Flics à Miami

21 JUIN Babe, le cochon devenu berge r



Toutes les séries de la semaine du 15 au 21 juin 2026

Côté séries, ce sera plus timide sur Netflix cette semaine, mais elle sera tout de même marquée par l'arrivée d'une série événement poignante, Sur tes traces.

Portée principalement par Sam Worthington, héros de la saga Avatar. Il incarne un père de famille condamné à tort pour le meurtre de son fils. Mais lorsqu'il reçoit la preuve que ce dernier est en vie, il s'échappe de prison pour le retrouver. Une série qui mélange action et thriller, mené par un très gros casting avec donc Sam Worthington, mais aussi Britt Lower (severance) ou encore Milo Ventimiglia (This is us) et Erin Richards (Gotham). Une nouvelle série événement signée Netflix qui devrait faire un carton.