Chaque semaine, Netflix, Prime Video, Disney+ et consorts ajoutent des nouveautés à leur catalogue. Dans les prochains jours, la plateforme au N rouge va accueillir une belle pelletée de films et quelques séries. De la comédie, de l’action et des nouveautés attendues, voyons ce que nous réserve cette seconde semaine d'août 2025 sur Netflix

Tous les films Netflix de la semaine du 11 au 17 aout 2025

Pour une fois, ce sont les films qui auront le vent en poupe. Plus d’une dizaine de longs-métrages seront ajoutés sur Netflix cette semaine, avec pas mal de comédies d’ailleurs. La France est représentée avec les deux films des Crevettes Pailletées ou encore Babysitting 2, des comédies fraîches et efficaces. Dans un tout autre registre, au rayon des blockbusters, on pourra retrouver Elektra ou encore Battleship un film de science-fiction explosif dans lequel on peut même apercevoir Rihanna. Enfin, si vous ne l’avez pas encore vu, vous pourrez jeter un œil au cultissime Las Vegas Parano, un roadtrip sous acide dans la ville de tous les excès avec un Johnny Depp juste incroyable.

11/08 Elektra Les Cadors

13/08 Couic ! Les Crevettes Pailletées La revanche des Crevettes Pailletées

14/08 Mononoké Le film : Un fantôme sous la pluie (anime) Las Vegas Parano 30 Jours Max Le deuxième acte

15/08 Night Always Comes Babysitting 2

16/08 Battleship Les enfants des autres

17/08 Là où chantent les écrevisses Abominable



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 aout 2025

Côté séries ce sera un peu plus calme cette semaine, certainement pour laisser le plus de place possible à la saison 2 de Mercredi. Vous pourrez donc retrouver Young Millionaires, une série française qui suit des jeunes du sud de la France qui, après avoir gagné une très grosse somme à la loterie, vont se faire littéralement dépasser par les évènements. L’autre série de la semaine est quant à elle beaucoup plus sombre. Il s’agit de Dans la Boue, une série dans laquelle on suit un groupe de détenues d’une prison en Argentine réputée comme étant dangereuse. Deux programmes drastiquement différents, donc.