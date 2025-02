Netflix conclut le mois de février avec quelques nouveautés avant d’entamer le mois de mars à pleine vitesse. Comme Prime Video, Disney+ ou encore Max, les films et séries de cette fin de mois ne sont pas très nombreux, mais c’est suffisant. Au menu, la suite d’un film français archi culte, et des séries que l’on surveillait de loin. À voir ce que mars nous réservera, à l’heure où ces lignes sont écrites, le mystère est encore entier.

Le film Netflix de la semaine du 24 février au 2 mars 2025

Côté films, ce n’est pas la folie en cette fin février 2025, mais Netflix nous sert tout de même Bastion 36, «suite» d’un film ultra culte : 36 Quai des Orfèvres. Exit Daniel Auteuil et Gérad Depardieu (pas plus mal pour ce dernier), place à la jeunesse. Bastion 36 se passera dans le même “univers” et promet déjà des clins d’œil au passé d’après son réalisateur. Il s’agira d’une suite, mais détaché du film original pour laisser place à de la chair fraiche et une nouvelle intrigue. Il sera une fois de plus raison de ripoux, de tension et de rebondissement si l’on en croit la bande-annonce. Du polar noir, encore une fois. L’autre film, Play, est quant à lui une comédie tout ce qu’il y a de plus classique avec Max Boulbil. Légèreté et humour sont au programme.

26/02 Play



28/02 Bastion 36



Toutes les séries de la semaine du 24 février au 2 mars 2025

Enfin, deux séries viendront clôturer février sur Netflix. La Meneuse, série sur le basket, mais aussi le retour de la série documentaire Full Swing pour une saison . C’est cependant surtout Toxic Town, série à surveiller de très près, qui risque de faire grand bruit. Portée notamment par Aimee Lou Wood, ex star de Sex Education également à l’affiche de la saison 3 de The White Lotus, Robert Carlyle ou encore Rory Kinnear, la série nous raconte l'un des plus grands scandales environnementaux du Royaume-Uni, les empoisonnements de Corby. Une petite ville où d’importants déchets toxiques ont été déversés dans l’atmosphère, rendant malade et provoquant des malformations infantiles. Une histoire qui glace le sang, mais un fait divers pourtant bel et bien vrai.