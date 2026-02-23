Netflix met le paquet pour finir le mois de février 2026 en beauté avec des films cultes, mais aussi et surtout la fin d'une de ses meilleures séries.

Netflix continue de remplir son catalogue cette semaine avec de nouveaux films et séries. Certains de ses longs-métrages sont désormais cultissimes et souvent mentionnés dans d'autres films d'ailleurs. La série, quant à elle, est extrêmement appréciée, ce n'est ni plus ni moins que l'une des dernières grosses séries de Netflix.

Tous les films Netflix de la semaine du 22 au février au 1er mars 2026

En attendant d'avoir l'officialisation des nouveautés de mars 2026, Netflix termine le mois de février en beauté. Le film À la belle étoile de Sébastien Tulard fera son entrée et nous fera suivre l'ascension d'un jeune pâtissier rêveur. Mais ce sont surtout les deux films Mamma Mia! qui retiendront l'attention cette semaine. Cultes pour beaucoup, mais surtout ancrés dans la culture cinématographique au point d'être cités dans d'autres productions, ces deux comédies musicales reposent sur un casting monstrueux de stars comme Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan ou encore Colin Firth pour ne citer qu'eux. Des films pleins de bonne humeur qui vous feront certainement du bien en cette fin de période hivernale pluvieuse sous un plaid devant Netflix.

22/02 À la belle étoile

24/02 Mamma Mia! Mamma Mia! Here We Go Again



Bande-annonce de Mamma Mia! à venir sur Netflix.

Toutes les séries de la semaine du 22 au février au 1er mars 2026

Enfin, Netflix ne multiplie pas les grosses sorties de séries cette semaine, mais capitalise sur le grand final de la saison 4 des Chroniques de Bridgerton. Depuis la fin de Stranger Things, c'est clairement cette série qui tire toute la couverture. Historiquement, c'est l'une des plus populaires de la plateforme. Chaque saison est un carton et établit des records avec plusieurs millions d'heures de visionnage à chaque fois. La saison 4 fait de même et pour beaucoup de fans, c'est même l'une des meilleures saisons de toute la série. Netflix a d'ailleurs déjà prévu une saison 5 pour sa série phare et l'écriture de cette dernière serait même très avancée. Pour l'heure, en revanche, nous n'avons aucune date ni fenêtre de sortie à se mettre sous la dent.

26/02 La Chronique des Bridgerton - Saison 4, partie 2



Bande-annonce de la saison 4 des Chroniques de Bridgerton.

Source : Netflix