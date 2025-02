L'hiver commence doucement à céder sa place, mais il n’y a pas de saison pour regarder des films et séries au chaud. Pour le mois de février, Netflix met directement les pieds dans le plat à l’instar de Prime Video, Disney+ et Max d’ailleurs. Cette semaine, on va au passage faire une petite exception et déborder un petit peu pour mentionner les sorties du 1er février en plus de toutes celles à venir. Cette semaine donc, on va avoir le droit à d'excellents films, dont un chef-d'œuvre, mais aussi plusieurs séries intéressantes.

Tous les films Netflix du 1 au 9 février 2025

Cette semaine sur Netflix, on a le droit à de bons gros films, dont un véritable chef-d'œuvre. On va d’ailleurs commencer avec celui-là. Lauréat de plusieurs prix, c’est Le Garçon et le Héron qui arrive sur Netlfix en février. Un film d’animation signé Ghibli qui nous raconte le voyage incroyable d’un jeune homme qui, aidé d’un curieux héron, surpassera le deuil de sa mère. D’une poésie incroyable, cette nouvelle pépite des studios Ghibli est à voir absolument.

Une fois que vous aurez fait parler vos émotions, vous pourrez vous détendre avec d’autres films comme The Grudge, Five Night at Freddy’s et À l'intérieur, si vous êtes branchés horreur ou encore Baby bluff pour celles et ceux qui préfèrent les comédies romantiques. Enfin, on notera la très critiquée, mais ô combien populaire trilogie des 50 Nuances de Grey. Tous les films débarqueront en même temps sur Netflix.

1/02 Le Garçon et le Héron - film d'animation du studio Ghibli Complètement cramé ! Flo La trilogie Cinquante Nuances de Grey The Grudge À l'intérieur

5/02 Baby Bluff Venise n'est pas en Italie

6/02 Norbit

7/02 Novembre

8/02 Five Nights at Freddy's



Toutes les séries du 1 au 9 février 2025

Enfin les séries. Là aussi Netflix nous comble avec plusieurs nouveautés comme Apple Cider Vinegar, une comédie dramatique qui suit deux jeunes femmes qui font la promotion de remèdes miracles qui sont en réalité… une grosse arnaque. L’une se fait berner, tandis que l'autre est une réelle arnaqueuse. L’autre nouveauté majeure est quant à elle une vraie comédie hilarante : Ghosts, Fantômes à la maison. Un jeune couple emménage dans une bâtisse hantée et répond à toutes les demandes des anciens résidents décédés… légèrement capricieux. Pour le reste, ce sont sur de nouvelles saisons pour des séries bien installées qui reviennent sur Netflix, comme À l'ombre des magnolias et Entrevias, ainsi que quelques documentaires épisodiques et autres téléréalités.