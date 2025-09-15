Chaque semaine, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Netflix, Prime Video ou encore Disney ajoutent de nouveaux films et séries chaque jour. Cette semaine, sur la plateforme au N rouge, on pourra retrouver plusieurs films à succès mais également quelques séries, dont une animée très attendue. On fait le tour.

Tous les films Netflix de la semaine du 15 au 21 septembre 2025

Netflix joue la carte de la diversité cette semaine avec des films très différents. On aura droit à de l’horreur, du drame, du fantastique et même de la comédie. Ça ratisse très large.

De l’humour à la française d’abord avec Supercondriaque avec Kad Merad et Dany Boon, dans lequel on suit un homme hyper hypocondriaque et son médecin excédé de devoir sans cesse se plier aux caprices de son patient. À l’autre bout du spectre, du drame avec le très bon BlacKkKlansman et de l’horreur psychologique avec l'excellent Get Out, de Jordan Peele, film très largement félicité par la presse et les spectateurs. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pourrez rattraper votre retard sur Netflix.

17 septembre : Le Septième fils — film de fantasy inspiré des romans du cycle de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Supercondriaque — comédie française avec Dany Boom, Kad Merad et Alice Pol.

18 septembre : BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan — comédie dramatique de Spike Lee inspirée d'une histoire vraie.

19 septembre : Peut-être pour la vie — comédie romantique germano-turque. Munich — film de Steven Spielberg sur le attentats des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Get Out — le thriller psychologique qui a révélé le réalisateur Jordan Peele au grand public.



Get Out arrive sur Netflix

Toutes les séries de la semaine du 15 au 19 septembre 2025

Côté série, il n’y aura pas de grosse folie sur Netflix cette semaine, si ce n’est le retour de Pour le meilleur et à l’aveugle, une téléréalité épisodique qui a cartonné, ou encore Black Rabbit, une nouvelle entrée avec Jason Bateman et Jude Law. Une série dramatique qui nous fait suivre deux frères que tout oppose, sur fond de business au cœur de New York. Enfin, c’est Haunted Hotel, la nouvelle série animée de Matt Roller (Community, Rick & Morty), qui devrait faire son petit effet cette semaine sur Netflix.

17 septembre : Pour le meilleur et à l'aveugle | partie 2 — suite de la nouvelle téléréalité de Netflix.

18 septembre : Black Rabbit — nouvelle série dramatique avec Jason Bateman et Jude Law.

19 septembre : El refugio atómico — le nouveau thriller des créateurs de La Casa de Papel. Haunted Hotel — la nouvelle comédie animée de Matt Roller (Community, Rick & Morty)



source : Netflix