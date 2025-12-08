Netflix met le paquet cette semaine avec des films populaires mais aussi des licences cultes et des retours de séries ultra appréciées. Il y en aura clairement pour tous les goûts cette dans les prochains jours.

Chaque semaine, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés et, pour continuer ce mois de décembre 2025, Netflix fait partie des plus généreux. Comme sur Prime Video ou encore Disney+, on retrouvera des films et séries parfaits pour Noël, mais aussi le retour de licences appréciées qui vont très certainement cartonner. On fait le tour de ce qui vous attend dans les prochains jours.

Tous les films Netflix de la semaine du 8 au 13 décembre 2025

Côté films, Netflix profite de cette seconde semaine de décembre 2025 pour ajouter quelques films qui ont déjà fait leurs preuves. On peut par exemple noter Joker, avec Joaquin Phoenix, qui propose une relecture sombre et terre à terre du célèbre méchant DC, ou encore Bumblebee, film de science-fiction de la licence Transformers avec Hailee Steinfeld. Pour les petits et grands enfants, on notera également les deux films d'animation Les Croods, qui nous font suivre le quotidien hilarant d'une famille à la préhistoire.

Mais la grosse sortie de la semaine est sans aucun doute le nouveau volet d’À couteaux tirés, série de films à suspense tous portés par Daniel Craig, qui a eu un vrai succès depuis que Netflix a remis la main dessus. Avec Wake Up Dead Man, le célèbre enquêteur va une nouvelle fois devoir faire parler ses méninges pour résoudre un épais mystère où les apparences sont une fois de plus trompeuses.

10 décembre Les Vétos

12 décembre Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés Joker Les Croods Les Croods 2 : Une nouvelle ère

13 décembre Bumblebee



Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 décembre 2025

En termes de séries, Netflix fait là aussi le plein pour les prochains jours. Là encore, il y en aura pour tout le monde. La série aussi légère que drôle Home for Christmas revient pour une troisième saison toujours aussi fraîche, tandis que l'hilarant Rowan Atkinson (Mr Bean) reviendra, lui, pour une nouvelle série de sa création, Seul face au Bébé. On y retrouvera ce bon vieux Trevor Bingley qui, après le fiasco du manoir high-tech dans Man vs Bee, changera complètement de métier pour devenir concierge scolaire. Mais les choses vont une nouvelle fois déraper dans le chaos et la bonne humeur.

Même si l'on appréciera forcément les séries légères pour cette période de fêtes, deux grosses séries d'animation devraient retenir votre attention. Valkyrie Apocalypse revient en effet cette semaine avec une saison 3 attendue par les fans, tandis que Tomb Raider : La Légende de Lara Croft rempilera avec une seconde fournée, elle aussi très attendue. Lara devra affronter de nouvelles menaces pour mettre la main sur un précieux artefact potentiellement dangereux.

9 décembre Pax Massilia - Saison 2

10 décembre Valkyrie Apocalypse - Saison 3 (Anime) Accident - Saison 2

11 décembre Seul face au bébé Tomb Raider : La légende de Lara Croft – Saison 2

13 décembre Home for Christmas - Saison 3 Cité des ombres



source : Netflix