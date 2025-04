Comme chaque semaine, on fait le tour des nouveautés SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+) pour tout vous dire sur les films et séries à regarder sur lesdites plateformes. Du 31 mars au 6 avril 2025, la firme au N rouge a fait revenir un chef d'oeuvre intemporel de la SF : Total Recall. De plus, les abonnés ont eu le droit à plusieurs grosses séries dont la saison 3 de Jurassic World : La Théorie du Chaos, les deux premières saisons de Chucky, PULSE, les saisons 17 à 21 de Boruto : Naruto Next Generations et bien plus encore.

Tous les films Netflix du 7 au 13 avril 2025

Quoi de neuf dans les nouveaux films Netflix du 7 au 13 avril 2025 ? Il y aura une production Blumhouse : Action ou Vérité dans sa version longue. Pendant une soirée des plus banales, Olivia (Lucy Hale) vont se lancer dans une partie d'Action ou Vérité. Un jeu presque innocent en apparence, mais qui va s'avérer mortel pour ses participants. Les sorties de la semaine seront également l'occasion pour Netflix d'offrir une comédie dramatique inédite en provenance de Thaïlande, Frozen Hot Boys. « Pour se rapprocher de son père, une enseignante en centre de réhabilitation pour mineurs persuade des ados marginaux de s'inscrire à un concours de sculpture sur neige au Japon ». La comédie française Chacun pour soi débarque aussi dans les prochaines nouveautés.

8/04 Action ou Vérité (version longue)

9/04 Chacun chez soi

10/04 Frozen Hot Boys - film dramatique thaïlandais



Toutes les séries du 7 au 13 avril 2025

Si les sorties films Netflix du 7 au 13 avril 2025 ne sont pas mémorables, les séries vont clairement remonter le niveau. À toutes fins utiles, on vous rappelle d'ailleurs que l'adaptation animée de Devil May Cry est disponible, et visiblement, ça mérite l'attention des fans voire des non initiés pour la qualité de l'animation. En ce qui concerne les nouveautés de la semaine, la plateforme de streaming vidéo signe le retour attendu d'une série culte à travers une saison inédite. En effet, à partir du 10 avril 2025, les abonnés auront le loisir de savourer les six épisodes de Black Mirror Saison 7.

Dès demain, toutes celles et ceux qui ont encore un abonnement Netflix pourront voir le grand final de la série appréciée How to Sell Drugs Online (Fast). « Moritz sort de prison après quatre années sous les barreaux, impatient de créer son propre business (légal cette fois !). Mais, contrairement à ses idées commerciales, le monde a évolué en son absence, et Dan a fait de BonusLife une start-up prospère dans le domaine des compléments alimentaires. [...] Moritz n'a qu'une idée en tête : prendre le contrôle de BonusLife, quoi qu'il en coûte… ».

8/04 How to Sell Drugs Online (Fast) - saison 4 finale The Clubhouse : Un an avec les Red Sox - série documentaire

9/04 L’école des Licornes - saison 3 - série d'animation Mauvaise influence : Les dérives du kidfluencing - série documentaire

10/04 Black Mirror - saison 7 MOONRISE - série d'animation

11/04 El Jardinero



