Netflix fait le plein de nouveaux films et de séries inédites cette semaine. S'il n'y a pas vraiment de gros temps forts, il y en a une tonne de nouveautés.

Netflix continue de garnir son catalogue avec des nouveautés à l’instar de Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max. Toutes les plateformes SVOD font le plein chaque semaine et sur Netflix, il y aura encore de quoi faire pour els prochains jour. Au menu, de l’humour et de l’amour, mais aussi pas mal de drama et de faits divers flippants, on fait le tour.

Tous les films Netflix de la semaine du 8 au 14 septembre 2025

Côté films, il n’y aura pas quarante sorties cette semaine, mais deux longs métrages qui seront là pou nous faire sourire. L’adaptation cinématographique de Gaston Lagaffe, célèbre BD humoristique, débarque sur Netflix. Un film bien français avec Théo Fernandez, Arnaud Ducret, Pierre-François Martin-Laval, Alison Wheeler et Jérôme Commandeur. Un casting haut en couleur pour ce film honnête bien de chez nous. Second film de la semaine, Paris Perdu, une comédie romantique pour jeune adulte avec Miranda Cosgrove et Pierson Fodé. On y suit une jeune citadine qui va se retrouver perdu au Texas, un choc pour la jeune femme qui pensait participer à une téléréalité.

1 0 septembre : Gaston Lagaffe — comédie française adaptée de la BD d'André Franquin.

12 septembre : Paris perdu — comédie romantique au Texas avec Miranda Cosgrove.

14 septembre : Canelo Álvarez vs. Terence Crawford — combat de boxe retransmis en direct.



Bande-annonce du film Gaston Lagaffe qui arrive sur Netflix

Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 septembre 2025

Peu de films cette semaine sur Netflix donc, mais la plateforme se rattrape sur les séries. Si elles ne sont pas aussi marquantes que la saison 2 de Mercredi, les programmes sont nombreux et variés. On pourra par exemple retrouver plusieurs documentaires épisodiques, l’un portant sur la vie de Charlie Sheen, acteur connu pour son rôle dans Mon Oncle Charlie notamment, ou encore Hot Shot. L’autre docu de la semaine sera quant à lui centré sur une sombre histoire du tristement surnommé « violeur de Facebook ».

Il y aura également quelques fictions sur Netflix, comme la série Journal d’une fille larguée qui nous fait suivre la vie sentimentale proprement chaotique d’une jeune femme, ou encore Toi et tout le reste du monde un drama coréen qui nous raconte l’amitié compliquée de deux jeunes filles jusqu’à l’âge adulte. Pour les plus jeunes, on peut aussi noter l'arrivée du Roi Loup, une série d’animation qui parle de loup-garou.

10 septembre : Qui est Charlie ? Tout sur Mr. Sheen — série documentaire sur la vie de l'acteur Charlie Sheen. Les Mortes — deux sœurs tenancires d'une maison close se révèlent être des tueuses sans pitié dans le Mexique des années 1960. Pour le meilleur et à l'aveugle | partie 1 — téléréalité où 30 prétendant(e)s cherchent l'amour à l'aveugle.

11 septembre : Le Roi Loup — série d'animation jeunesse sur un jeune guerrier se découvrant être le dernier héritier d'une lignée de loups-garous. Tyler Perry's Beauty in Black | saison 2 — suite de la série dramatique produite par Netflix. Journal d'une fille larguée — une jeune femme cherche les rencontres sur les applis.

12 septembre : Toi et tout le reste du monde — k-drama événement suivant l'amitié de deux filles jusqu'à l'âge adulte. Dans les filets du violeur de Facebook — mini-série documentaire retraçant les liens entre l'artiste Nandipha Magudumana et Thabo Bester, évadé de prison.



Source : Netflix