Le programme va être savoureux sur les plateformes de SVOD ces prochains jours. Disney+, Prime Video, HBO Max et Apple TV+ prévoient de belles sorties. Mais, c'est sans compter sur Netflix qui, cette semaine encore, vous gâte avec le retour d'une série adorée. Qui plus est, le service estampillé du N rouge prévoit d'autres nouveautés de son cru plus que prometteuses.

Tous les nouveaux films de la semaine sur Netflix

La plateforme vous offre du grand cinéma dans son catalogue cette semaine. Retrouvez Snow Therapy et The Square, deux comédies dramatique de Ruben Östlund récompensées au Festival de Cannes. Dans un autre genre, le catalogue fait aussi de la place à un classique de la science-fiction : Signes, de M. Night Shyamalan, dans lequel Mel Gibson découvre des glyphes gigantesques dans des champs, présages d'une invasion extraterrestre imminente... Comptez également sur une nouvelle production maison avec French Lover, la comédie romantique de la rentrée ! Plus globalement, découvrez sans attendre tous les nouveaux films à venir sur Netflix :

24 SEPTEMBRE : Bon rétablissement — coincé à l'hôpital, Gérard Lanvin subit les visites de ses proches.

25 SEPTEMBRE : Signes — Mel Gibson fait face aux envahisseurs dans ce film signé M. Night Shyamalan.

26 SEPTEMBRE : French Lover — Omar Sy joue les tombeurs face à Sara Giraudeau dans la nouvelle rom com de Netflix.

28 SEPTEMBRE : Sans filtre — une croisière de rêve pour ce couple d'influenceurs vire au cauchemar. Snow Therapy — comédie noire saluée de la critique à Cannes. The Square — comédie dramatique auréolée de la Palme d'or du Festival de Cannes en 2017.



De grosses séries arrivent du 22 au 28 septembre 2025

Du côté des séries aussi, il y a des productions estampillées du Netflix. D'une part, il nous tarde de découvrir une histoire de famille qui sent bon le houblon avec House of Guinness. D'autre part, les connaisseurs auront enfin le grand plaisir de retrouver la suite du Battle Royal qui a dévasté Tokyo. Le moment est venu pour Alice in Borderland de jouer carte sur table avec une saison 3 qui s'annonce déjà spectaculaire. Et ce n'est là qu'une partie des nouveautés. Découvrez tout ce qui vous attend cette semaine sur Netflix :

24 SEPTEMBRE : Pour le meilleur et à l'aveugle | partie 3 — avant-dernière partie de la fameuse téléréalité.

25 SEPTEMBRE : House of Guinness — plongez dans les dessous familiaux de la célèbre brasserie. Alice in Borderland | saison 3 — les cartes se rebattent totalement dans ce Battle Royale japonais. Indociles — une lourde enquête fictive sur une école qui cache bien son jeu.

