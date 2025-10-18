Le mois d’octobre n’est même pas terminé que Netflix prépare déjà du lourd pour novembre 2025, avec à la clé une série particulièrement attendue, et ça, depuis très longtemps.

Le géant du streaming compte bien faire parler de lui en novembre. Face à Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+, Netflix prépare une salve de nouveautés impressionnantes. Au menu, la suite très attendue d’une série à succès, plusieurs créations déjà plébiscitées et une belle sélection de nouvelles productions prometteuses dont un énorme film.

Les films confirmés sur Netflix pour novembre 2025

L’un des films les plus attendus du mois sur Netflix est sans doute Frankenstein, signé par Guillermo del Toro. Adaptation ambitieuse du roman de Mary Shelley, cette nouvelle version met en scène Oscar Isaac dans le rôle du Dr Victor Frankenstein, tandis que Jacob Elordi incarne la créature. Le film sortira en salles le 17 octobre 2025 avant de rejoindre Netflix le 7 novembre.

Netflix a aussi prévu un joli mélange de films originaux et de productions internationales pour ce mois de novembre. Parmi eux, Les Sneetches ouvrira le bal dès le 3 novembre. Ce moyen-métrage d’animation de 45 minutes revisite le célèbre conte de Dr. Seuss à travers une fable moderne sur la tolérance et la différence. Un rendez-vous familial plein de couleurs et de bienveillance.

3 novembre Les Sneetches



7 novembre Tu étais là Mango (film danois) Frankenstein



12 novembre Un ex pour Noël



21 novembre Train Dreams



27 novembre Vive le vol d’hiver



De belles séries pour novembre 2025 avec une grosse sortie

Côté séries, novembre s’annonce chargé pour Netflix avec plusieurs retours très attendus. Dès le 4 novembre, Squid Game Le Défi reviendra pour une saison 2 encore plus intense. Inspirée de la série phénomène coréenne, cette version en conditions réelles reprendra les épreuves emblématiques, mais sans les morts, évidemment.

Notamment, pour finir en beauté, le 27 novembre, Netflix lâchera son mastodonte : Stranger Things, saison 5. L’ultime chapitre de la série culte des frères Duffer s’annonce comme un événement mondial. Les fans retrouveront Eleven, Mike, Dustin et toute la bande face à leurs derniers défis dans un Hawkins plus menaçant que jamais. Depuis le temps que les fans attendent...

4 novembre Squid Game – Le Défi, saison 2



5 novembre Alicia tout simplement (série colombienne)



6 novembre The Vince Staples Show, saison 2 Le Président foudroyé Les Bad Guys cassent la baraque



12 novembre Sésame Street Selling the OC, saison 4 (téléréalité)



13 novembre Le coucou de cristal The Beast in Me

14 novembre L'essai Gagnant



20 novembre Espion à l’ancienne, saison 2



27 novembre Stranger Things, saison 5



Source : Netflix