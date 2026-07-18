Le mois de juillet n’est peut-être pas encore terminé, mais l’heure est venue de se pencher sur toutes les nouveautés Netflix confirmées pour août 2026, avec de bien belles choses.

De toutes les plateformes de SVOD disponibles sur le marché, Netflix est probablement celle qui propose le plus de nouveautés mois après mois. Qu’il s’agisse de programmes originaux ou de films et séries venant de tout horizons, les abonnés au service ont toujours de quoi faire ; et ce mois de juillet 2026 nous le prouve d’ailleurs une fois de plus. Mais tandis que l’on entame désormais la seconde partie de ce dernier, l’heure est déjà venue de jeter un premier coup d’œil à ce qui nous attend sur les ondes de Netflix au mois d’août 2026.

Tous les films Netflix confirmés pour août 2026

Côté films, la plateforme de SVOD prévoit déjà de mettre le paquet avec plusieurs nouveautés, parmi lesquelles notamment The Whisper Man, nouveau thriller psychologique mettant en scène Robert de Niro et Adam Scott ; aux côtés du Dernier refuge, un thriller de science-fiction signé Louis Leterrier. Netflix proposera également de se replonger dans d’anciens films, tels que la comédie française Alors on danse avec Michèle Laroque, Isabelle Nanty ou encore Thierry Lhermitte ; mais également Saucisses à tout prix, comédie américaine sortie en 2008.

01/08 Alors on danse

03/08 Saucisses à tout prix

05/08 Big Chicken : Le complot de la malbouffe – Documentaire Marché de dupes : Le scandale Trustor – Documentaire

07/08 Le Dernier Refuge

12/08 Nando Between Two Worlds

13/08 A Child of My Own

14/08 Don't Say Good Luck

19/08 Freefall : Boeing au banc des accusés – Documentaire

28/08 The Whisper Man



Toutes les séries confirmées pour le mois prochain

Côté séries, la plateforme de SVOD ne sera pas non plus en reste avec l’arrivée de la saison 5 d’Outer Banks, qui viendra donc conclure l’une des séries les plus populaires de Netflix ces dernières années ; aux côtés de la saison 3 de Ma vie avec les Walter Boys et de la saison 2 de Cent ans de solitude. Pour ce qui est des nouveautés, Gate 24: The Border intéressera sans doute les amateurs de drama japonais, tandis que la mini-série espagnole Toute la vérité de mes mensonges proposera quant à elle sont lot de suspense et d’émotions aux abonnés.

02/08 Gate 24: The Border – Drama japonais

05/08 Il faut que Harry se marie ! – Télé-réalité Cent ans de solitude – Saison 2

06/08 Ma vie avec les Walter Boys – Saison 3

07/08 Death Inc. – Saison 4 Our Sticky Love – Mini-série coréenne Ricky Gervais: Alley Cats – Animation adulte Operation Safed Sagar

08/08 The Ribbon Hero

10/08 Dr. Seuss's Red Fish, Blue Fish – Saison 3

13/08 Grosse pression – Saison 3

14/08 Moria Umthetho

20/08 Outer Banks – Saison 5 S&X Blood Sacrifice

27/08 Leanne – Saison 2

28/08 La Fosse – Saison 3 Toute la vérité de mes mensonges – Mini-série The Secret Woman



Source : Netflix