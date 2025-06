Trois ans et demi après la diffusion de sa première saison, Squid Game, la série événement de Netflix, arrive aujourd’hui à son terme avec la diffusion de sa troisième et dernière saison.

Que vous soyez un aficionado de Netflix ou non, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Squid Game. Diffusée pour la première fois en septembre 2021, cette série sud-coréenne signée Hwang Dong-hyeok est en effet très rapidement devenue virale, au point de signer le plus gros démarrage pour une série sur la plateforme de SVOD. Le succès fut d’ailleurs tellement au rendez-vous qu’une deuxième saison, non prévue à l’origine, fut finalement commandée, suivie par une troisième, dont la diffusion a justement été lancée hier.

La saison 3 de Squid Game est arrivée

Six mois après la fin de la saison 2, qui a laissé des millions de téléspectateurs sur le qui-vive avec son terrible cliffhanger final, l’heure est en effet venue pour Squid Game de dévoiler le fin mot de son histoire avec une troisième et dernière salve d’épisodes. Car oui, pour ceux qui auraient manqué l’information : Netflix ne prévoit pas de quatrième saison pour sa série événement, qui vit donc d’ores et déjà ses dernières heures. Et cela risque de passer vite, puisque la saison 3 est malheureusement la plus courte de la série.

Après neuf épisodes pour la saison 1, puis sept pour la saison 2, c’est en effet avec une petite salve de six épisodes supplémentaires que s’est clôturée l’histoire de Squid Game hier. Cela dit, on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une grosse surprise car de la confession du réalisateur lui-même, la saison 2 et la saison 3 constituent en réalité une seule et même saison de treize épisodes. Cette dernière a ensuite été divisée en deux par Netflix, de sorte à échelonner la diffusion sur plusieurs mois.

C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que contrairement à la saison 5 de Stranger Things par exemple, tous les épisodes ont été rendus disponibles simultanément. Reste maintenant à découvrir si ce grand arc final saura davantage convaincre les fans de Squid Game, qui se sont révélés un peu plus mitigés quant à la qualité de la saison 2. Réponse dans les prochains jours, quand tout le monde aura pu prendre le temps de visionner la saison 3. Le cas échéant, il ne vous reste alors plus qu’à aller piocher parmi les autres nouveautés du catalogue de Netflix.