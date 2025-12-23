Depuis le lancement de sa plateforme SVOD, Netflix a su créer l'événement avec un bon nombre de films et de séries. Mais avant Squid Game ou encore le phénomène KPop Demon Hunter, il y avait La Casa de Papel. Une série sur une bande de malfrats ultra bien organisée qui multipliait les braquages de haut vol et calculés au millimètre près. Alors que la série est terminée, la licence, elle, survit et va revenir très bientôt.

Une nouvelle série Netflix très attendue sur se montre encore

Après quatre parties particulièrement intenses, La Casa de Papel a fini par rendre son tablier, mais la licence, elle, n'avait pas encore dit son dernier mot. La franchise perdure grâce à un spin-off autour d'un personnage clé de la série principale : Berlin. Le grand ami du fameux Professeur, charmeur et cambrioleur de haut vol, a eu le droit à sa propre série se déroulant avant les événements survenus dans La Casa de Papel.

Après une première saison particulièrement bien reçue sur Netflix, le gentleman reviendra prochainement avec une seconde saison : Berlin et la Dame à l'Hermine. Dans ce nouveau volet, Berlin va réunir son équipe pour un nouveau braquage direction Séville. Il s'apprête en effet à simuler un casse afin de couvrir un objectif bien plus sombre et important qu'est sa propre vengeance. Pour cette saison 2, la série devrait nous faire découvrir une version plus sombre et torturée du personnage. Berlin et la Dame à l'Hermine est attendu le 15 mai 2026 sur Netflix.

Avec ce nouveau trailer, Netflix a réussi à attiser la curiosité des fans qui attendent cette suite de pied ferme. Mais il a également réveillé les mécontents. Beaucoup de voix se font entendre en ce moment sur les réseaux sociaux, martelant que Netflix a tendance à choisir la facilité en renouvelant sans cesse ses licences fétiches jusqu'à plus soif sans laisser vraiment de place aux nouveautés, ou en mettant à mort des univers prometteurs.

La saison 2 de Berlin divise donc un peu les avis, mais elle devrait certainement cartonner comme la première. Verdict en mai 2026.

