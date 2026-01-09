Netflix prépare du très lourd pour 2026, dont le grand retour d'une série désormais devenue une anthologie. Après une première saison très réussie et qui aura même réussi à créer l'événement sans que l'on le voie venir, la plateforme mise sur une nouvelle saison avec de nouveaux protagonistes et une histoire inédite. Sur le papier, pourquoi pas.

Netflix va mettre le paquet pour le retour de cette série très appréciée

Le 6 avril 2023, les abonnés de Netflix découvraient avec surprise un Steven Yeun (The Walking Dead) et une Ali Wong, actrice et humoriste de talent, en très grande forme dans une nouvelle série : Acharnés (ou Beef, de son vrai titre). Deux personnages que la vie ne ménage pas se rencontrent et se querellent pour une histoire toute bête au volant. Ce qui n'aurait pu être qu'un incident tout simple se transforme en une véritable guerre où tous les coups sont permis. La série a rapidement trouvé son public, scotché devant Netflix et la performance assez incroyable des deux artistes. La fin de la saison 1 laissait toutefois penser que la boucle était bouclée, que l'histoire était terminée. C'est certainement le cas, mais la série reviendra tout de même bel et bien.

Un nouveau carton assuré ?

À l'instar de The White Lotus ou, dans une moindre mesure, American Horror Story, Acharnés devient une anthologie. La saison 2 débarque dès le 16 avril 2026 sur Netflix avec de nouveaux personnages et une intrigue inédite. Cette fois, on suivra un jeune couple incarné par Cailee Spaeny (Alien Romulus, Civil War) et Charles Melton (Riverdale, Bad Boys Ride or Die). Les deux tourtereaux seront témoins d'une violente dispute entre leur patron et sa femme, ce qui déclenchera « un véritable jeu d'échecs entre les deux couples, fait de faveurs et de contraintes dans le monde élitiste d'un country club et de son propriétaire milliardaire coréen », peut-on lire sur Netflix.

Il sera donc une fois de plus question de coups bas, de manipulation et d'affrontement social. En plus de Melton et Spaeny, le casting sera composé de figures bien connues comme Oscar Isaac (Star Wars) ou encore Carey Mulligan (Drive), qui incarneront respectivement le patron du couple et sa femme. Pas de bande annonce pour le moment, mais ça ne devrait plus trop tardé puisque la série est attendue pour le mois d'avril 2026.

Bande-annonce de la saison 1 d'Acharnés sur Netflix

Source : The Hollywood Reporter