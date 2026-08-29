Netflix continue de garnir son catalogue de séries d'animation prometteuses et en dévoile une nouvelle qui s'illustre via une première bande-annonce qui pose clairement le ton.

Dans les prochains mois, Netflix va servir les amateurs de séries d'animation de haute volée. Le 2 octobre 2026, on aura en effet la très attendue deuxième saison de Cyberpunk Edgerunners, et également la seconde saison de l'aussi belle qu'excellente série Blue Eye Samurai. Entre les deux, on en a une nouvelle à surveiller de très près, qui s'illustre via un trailer qui présente un univers steampunk Far West très intrigant : Bass X Machina, attendue le 3 novembre 2026

Bass X Machina, une nouvelle série d'animation de haute volée attendue sur Netflix le 3 novembre 2026

Netflix a ainsi officiellement dévoilé la première bande-annonce de Bass X Machina, une future série d'animation originale qui revisite la vie de Bass Reeves, un shérif légendaire du Far West, à travers le prisme d'un univers mélangeant cette période emblématique de l'histoire des États-Unis et science-fiction steampunk dans une œuvre à l'action effrénée.

Ce premier trailer de présentation de Bass X Machina se conclut par la date de sortie de cette nouvelle série d'animation intrigante sur Netflix. Rendez-vous donc le 3 novembre 2026 pour voir ce que donne cette nouvelle production de Studio Mir, soit environ deux semaines après l'arrivée de Cyberpunk Edgerunners sur la plateforme de SVOD. Un programme chargé attend donc les amateurs de séries d'animation sur cette dernière.

Une série d'animation mélangeant western et steampunk avec un acteur nommé aux Emmy Awards dans le rôle principal

Cette nouvelle série exclusive à Netflix nous provient de Studio Mir, le studio d'animation à qui l'on doit déjà la série Devil May Cry, également disponible sur la plateforme SVOD au N rouge. Comme son nom l'indique, Bass X Machina met en vedette un Bass Reeves incarné par l'acteur Brian Tyree Henry (nommé aux Emmy Awards). L'histoire se déroule dans une version alternative de la Frontière américaine au lendemain de la guerre de Sécession et suit Reeves, un ancien esclave devenu un redoutable adjoint du marshal des États-Unis, alors qu'il évolue dans un environnement périlleux peuplé de bandes de hors-la-loi, de méchas à vapeur et d'améliorations cybernétiques.

La petite bande-annonce d'un peu plus d'une minute partagée par Netflix offre un aperçu explosif du mélange entre mythologie du western et guerre mécanique futuriste propre à la série, dévoilant des fusillades musclées au revolver, des attaques de train et des affrontements titanesques entre méchas au cœur de villes frontalières enneigées.

Source : Netflix sur YouTube