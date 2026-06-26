Netflix fait le plein de nouveautés en juillet 2026 avec d'énormes films, de grands classiques, mais aussi des séries très attendues et des nouveautés.
Netflix prépare un mois de juillet 2026 bien chargé alors que l'on s'attend déjà à de nouvelles vagues de chaleur. Au programme des prochaines semaines, le grand retour d'Enola Holmes pour une troisième aventure très attendue, mais aussi une tonne de films cultes et des séries qui devraient cartonner.
Tous les films Netflix de juillet 2026
Netflix va faire plaisir à ses abonnés en juillet avec une sélection de films aussi variée que généreuse. Le mois démarre fort avec Enola Holmes 3, le nouveau volet des aventures de la petite sœur de Sherlock incarnée par Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, dont chaque film est un véritable carton sur Netflix. Vient ensuite une véritable déferlante de classiques avec le thriller culte Seven, l'excellent Interstellar, ou encore la comédie Comment tuer son boss ? et le film de science-fiction Pacific Rim. On notera aussi l'arrivée de la saga Fast & Furious au complet dès le 3 juillet sur Netflix. Enfin, l'une des plus grosses sorties du mois reste sans conteste Barbie, le film porté par Margot Robbie et Ryan Gosling qui a surpris tout le monde à sa sortie.
- 01/07
- Enola Holmes 3
- 02/07
- Seven
- Interstellar
- Comment tuer son boss ?
- Pacific Rim
- 03/07
- Saga Fast & Furious
- Natacha (presque) hôtesse de l'air
- 04/07
- 300
- 300 : La naissance d'un empire
- 06/07
- The Front Room
- 07/07
- Présidents
- Célibataire, mode d'emploi
- Tammy
- 08/07
- Jusqu'au bout
- C'est quoi cette famille ?!
- C'est quoi cette mamie ?!
- C'est quoi ce papy ?!
- 09/07
- Dog Man
- The Town
- Voyage au centre de la Terre
- Date Limite
- Serial noceurs
- 11/07
- Nous, les Leroy
- 14/07
- Jupiter : le destin de l'univers
- 15/07
- Mort sur le Nil
- 16/07
- La Rafle
- En taule : mode d'emploi
- 17/07
- Heartstopper Forever
- Rapide
- Bumblebee
- Monstres contre Aliens
- 19/07
- Barbie
- 20/07
- A Different Man
- 21/07
- Blanche-Neige et le Chasseur
- Le Chasseur et la Reine des glaces
- Yes Man
- 22/07
- La Petite Bande
- 24/07
- 72 heures
- 25/07
- Presque
Toutes les séries de juillet 2026
Côté séries, Netflix ne chôme pas non plus. La Loi de la plus forte revient pour une saison 3 très attendue, accompagnée de la nouveauté Human Vapor, série de science-fiction coréenne qui a déjà beaucoup fait parler d'elle à cause de ses effets spéciaux remarquables. Les amateurs de vrais faits divers seront servis avec GIGN le 22 juillet, une série évènement qui s'annonce comme l'un des gros morceaux de l'été. Les fans de K-drama ne seront pas en reste avec Le Palais de l'est et Spooky in Love, deux séries coréennes qui parleront forcément aux fans et trouveront facilement leur public sur Netflix.
- 01/07
- Les Voisins de l'enfer - documentaire
- 02/07
- La Loi de la plus forte — saison 3
- Human Vapor
- 09/07
- La Petite Maison dans la prairie
- 10/07
- La Dérive Cauchemar en mer - documentaire
- 12/07
- Love Is Blind : Royaume-Uni : Après le mariage - Télé réalité
- 14/07
- Quarterback — saison 3 - sport
- 15/07
- Ultimatum : USA — saison 4 - Télé réalité
- 16/07
- The Hawk
- 17/07
- La Carte des désirs
- Le Palais de l'est - K-drama
- 18/07
- Spooky in Love - K-drama
- 22/07
- GIGN
- Amour et machinations - documentaire
- 23/07
- Nouvelle vie à Ransom Canyon — saison 2
- Kaulitz & Kaulitz — saison 3 - TV réalité
- 30/07
- L'Attentat du vol Pan Am 103
source : Netflix