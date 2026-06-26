Netflix prépare un mois de juillet 2026 bien chargé alors que l'on s'attend déjà à de nouvelles vagues de chaleur. Au programme des prochaines semaines, le grand retour d'Enola Holmes pour une troisième aventure très attendue, mais aussi une tonne de films cultes et des séries qui devraient cartonner.

Tous les films Netflix de juillet 2026

Netflix va faire plaisir à ses abonnés en juillet avec une sélection de films aussi variée que généreuse. Le mois démarre fort avec Enola Holmes 3, le nouveau volet des aventures de la petite sœur de Sherlock incarnée par Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, dont chaque film est un véritable carton sur Netflix. Vient ensuite une véritable déferlante de classiques avec le thriller culte Seven, l'excellent Interstellar, ou encore la comédie Comment tuer son boss ? et le film de science-fiction Pacific Rim. On notera aussi l'arrivée de la saga Fast & Furious au complet dès le 3 juillet sur Netflix. Enfin, l'une des plus grosses sorties du mois reste sans conteste Barbie, le film porté par Margot Robbie et Ryan Gosling qui a surpris tout le monde à sa sortie.

01/07 Enola Holmes 3

02/07 Seven Interstellar Comment tuer son boss ? Pacific Rim

03/07 Saga Fast & Furious Natacha (presque) hôtesse de l'air

04/07 300 300 : La naissance d'un empire

06/07 The Front Room

07/07 Présidents Célibataire, mode d'emploi Tammy

08/07 Jusqu'au bout C'est quoi cette famille ?! C'est quoi cette mamie ?! C'est quoi ce papy ?!

09/07 Dog Man The Town Voyage au centre de la Terre Date Limite Serial noceurs

11/07 Nous, les Leroy

14/07 Jupiter : le destin de l'univers

15/07 Mort sur le Nil

16/07 La Rafle En taule : mode d'emploi

17/07 Heartstopper Forever Rapide Bumblebee Monstres contre Aliens

19/07 Barbie

20/07 A Different Man

21/07 Blanche-Neige et le Chasseur Le Chasseur et la Reine des glaces Yes Man

22/07 La Petite Bande

24/07 72 heures

25/07 Presque



Toutes les séries de juillet 2026

Côté séries, Netflix ne chôme pas non plus. La Loi de la plus forte revient pour une saison 3 très attendue, accompagnée de la nouveauté Human Vapor, série de science-fiction coréenne qui a déjà beaucoup fait parler d'elle à cause de ses effets spéciaux remarquables. Les amateurs de vrais faits divers seront servis avec GIGN le 22 juillet, une série évènement qui s'annonce comme l'un des gros morceaux de l'été. Les fans de K-drama ne seront pas en reste avec Le Palais de l'est et Spooky in Love, deux séries coréennes qui parleront forcément aux fans et trouveront facilement leur public sur Netflix.

01/07 Les Voisins de l'enfer - documentaire

02/07 La Loi de la plus forte — saison 3 Human Vapor

09/07 La Petite Maison dans la prairie

10/07 La Dérive Cauchemar en mer - documentaire

12/07 Love Is Blind : Royaume-Uni : Après le mariage - Télé réalité

14/07 Quarterback — saison 3 - sport

15/07 Ultimatum : USA — saison 4 - Télé réalité

16/07 The Hawk

17/07 La Carte des désirs Le Palais de l'est - K-drama

18/07 Spooky in Love - K-drama

22/07 GIGN Amour et machinations - documentaire

23/07 Nouvelle vie à Ransom Canyon — saison 2 Kaulitz & Kaulitz — saison 3 - TV réalité

30/07 L'Attentat du vol Pan Am 103



source : Netflix