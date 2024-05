L'agenda complet des nouveautés Netflix de juin 2024 est enfin tombé ! Qu'attendre des futurs ajouts ? Les abonnés seront témoin de la balade d'un requin dans la Seine, avant même que le fleuve soit « nettoyé », assisteront à la toute fin d'une série au carton planétaire et au retour d'une licence cultissime japonaise, ou pourront voir comment les jumeaux de Tokio Hotel vivent au quotidien. Ce ne sont que quelques exemples parmi les dizaines et dizaines de programmes. Alors, sans plus attendre, voici toutes les sorties à venir.

Les nouveautés films Netflix de juin 2024

L'une des thématiques des nouveautés Netflix de juin 2024 semble être les requins. Un animal qui fascine et qui fait peur en même temps. Comme l'été approche, la firme au N rouge va ajouter 47 Meters Down à son catalogue qui, dans nos souvenirs, n'est pas le plus mauvais des films de genre. Mais ce que tout le monde attend, et en particulier les amateurs de squales, c'est Sous la seine du français Xavier Gens (Frontières). Le sujet est plus que jamais d'actualité étant donné que l'histoire du film raconte l'intrusion d'un gros requin dans le fleuve français, qui va finir par bien s'énerver et manger les personnes qui voudraient le neutraliser, dans un contexte de Jeux Olympiques. Ca a l'air totalement improbable, mais c'est l'un des temps forts.

Les nouveaux films Netflix de juin 2024 verront revenir l'actrice Jessica Alba dans un long-métrage d'action à la John Wick, Riposte. « Une membre aguerrie d'un commando des forces spéciales (Jessica Alba) reprend le bar de son père après sa mort soudaine et se retrouve bientôt en conflit avec un gang violent qui sévit dans sa ville natale ». Il y aura également du lourd en animation avec Baki Hanma vs Kengan Ashura, One Piece Red et le retour d'un énorme classique japonais à travers le film Ultraman Rising.

1er juin Nocturnal Animals Lolita Malgré moi

3 juin 47 Meters Down

5 juin Sous la seine La trilogie Taken

6 juin Baki Hanma vs Kengan Ashura

11 juin One Piece Red

13 juin T'as pécho ?

14 juin Ultraman Rising

15 juin Liaison Fatale My Hero Academia World Heroes Mission Crazy Bear Nos étoiles contraires

16 juin Le tour du monde en 80 jours

19 juin L'Héritage L'Académie de M. Kleks Hitman Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Le Village des Forgerons

20 juin Papa ou Maman 1 & 2

21 juin Riposte

27 juin L'Esquisse de nos vies

28 juin Les dessous de la famille



Les nouveautés séries Netflix de juin 2024

La première partie de la série La Chronique des Bridgerton saison 3 vous a mis en appétit ? La suite arrive comme promis le 13 juin 2024 sur Netflix. Tandis que le show aura une saison 4 courant 2025 sur la plateforme, la fin de Sweet Tooth sera très bientôt disponible. La saison 3, qui est la toute dernière, sera diffusée le 6 juin prochain. Et c'est plutôt étonnant dans la mesure où c'est un gros carton. Mais visiblement, Netflix est prêt à ce que ça se termine. Si vous aimez la série Élite - on ne vous juge pas -, Hierarchy pourrait vous intéresser, surtout si vous avez l'habitude de suivre tous les K-Drama de la plateforme. « Au lycée Jooshin, une poignée d'élèves représentant l'élite fait la loi jusqu'à ce qu'un mystérieux nouveau transféré en cours d'année bouscule l'ordre établi ».

Ce n'est pas les X-Men, mais d'autres super-héros débarquent dans la saison 1 de la série Netflix SupraCell - rien à voir avec Dragon Ball. Cinq personnes tout ce qu'il y a de plus ordinaires vont développer des superpouvoirs, sans raison apparente visiblement. Ils vont devoir faire équipe pour que le personnage principal, Michael Lasaki, sauve la femme qu'il aime. Dans les ajouts de juin 2024, il y a aussi la série de SF Nightmares and Daydreams qui a l'air assez perchée. Voici le reste des programmes :

1er juin New Amsterdam - saison 4

6 juin Sweet Tooth saison 3

7 juin Hierarchy - une mini-série corréen à la Élite

13 juin La Chroniques des Bridgerton saison 3 : Partie 2 Doctor Climax

14 juin Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams

20 juin America's Sweethearts Dallas Cowboys Cheerleaders

21 juin Les Clans de la coke - saison 1

22 juin Rising Impact

27 juin That '90s Show Partie 2

30 juin SupraCell saison 1



Les nouveaux documentaires et émissions de juin 2024

Vous êtes restés fans de Tokio Hotel ? Les jumeaux Bill et Tom Kaulitz vont avoir leur propre téléréalité Kaulitz & Kaulitz le 25 juin 2024 sur Netflix. Ce sera une plongée dans leur vie à Los Angeles et en Allemagne, avec évidemment des révélations sur leur passé et leur quotidien actuel. Après le jeu télévisé Squid Game, la Corée revient avec Agents du mystère. Un programme dans lequel six « agents du mystère » doivent s'entraider pour comprendre des phénomènes paranormaux. Dans les prochains documentaires Netflix, on trouvera également des reportages sur Hitler, sur un braqueur hors du commun, ou sur le tombeau du premier empereur chinois, entre autres.