Netflix vient de dévoiler son calendrier de sorties pour septembre 2026 et il y a du très lourd. La série culte Stranger Things reviendra avec une seconde saison pour son spin-off Chroniques de 1985, au même titre que l'anthologie Monstre de Ryan Murphy. Ajoutons à cela quelques films attendus, notamment la suite de la série Dix Pour Cent et évidemment des classiques avec le Sixième Sens et l'intégralité de la saga Conjuring ou encore La Momie.

Tous les films Netflix du mois de septembre 2026

Le mois de septembre 2026 va s'ouvrir sur les chapeaux de roue avec la Palme d'or Anatomie d'une chute dès le 1er septembre. Le film tourne autour de la mort d'un homme dans un chalet isolé, ce qui se présentait comme un suicide déclenche finalement une enquête judiciaire et va provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. Le film français Dix pour cent arrivera quant à lui sur Netflix un peu plus tard et fera suite à la série du même nom qui a rencontré un vrai succès sur France TV à l'époque. Enfin, les amateurs d'horreur seront servis avec l'arrivée simultanée des collections Annabelle, Conjuring et La Nonne, ou encore Le Sixième Sens, un film absolument culte avec Bruce Willis qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

01/09 Anatomie d'une chute

02/09 Quand on Crie Au Loup

03/09 Pour l'honneur

04/09 Trilogie Scary Movie Le Répondeur

05/09 Sixième sens Bee Movie : Drôle d'abeille Le visiteur du futur

06/09 Toni, En Famille

07/09 Une affaire de détails

08/09 Sa mère ou moi ! Combat de profs

09/09 Pourquoi je me suis marié, déjà ?

10/09 Dix pour cent : Le Film

11/09 Dragons

12/09 Eyjafjallajökull Toi et moi... et Duprée Duplicity

13/09, la journée de l'horreur sur Netflix Collection Annabelle Collection Conjuring La Nonne 1 et 2 Les chèvres du Pentagone

14/09 Nocturnal Animals Barbie in the Nutcracker

15/09 Crazy Rich Asians

16/09 Parents d'élèves As Bestas

17/09 Le Juge

18/09 Best of the best Elle est trop bien Retour à Cold Mountain Ella au Pays Enchanté Les frères Grimms Daredevil Coexister

20/09 Ted 1 et 2

27/09 Collection La Momie

29/09 Mononoke, le film Chapitre 3 La malédiction du serpent



Toutes les séries de septembre 2026

Côté séries, Netflix mise sur ses succès avec la saison 2 de The Gentlemen ou encore le nouveau chapitre de l'anthologie Monstre qui se concentrera cette fois sur l'affaire Lizzie Borden. On retrouvera aussi Stranger Things Chroniques de 1985 pour une saison 2 attendue par les fans. Enfin, La Nouvelle École rempile pour une saison 5 tandis que l'on pourra découvrir la version italienne de 100% Physique avant le lancement de la version française. Quelques animés ferment la marche dont Fairy Tail et l'adaptation de STEEL BALL RUN.

02/09 Nouvelle École - Saison 5, épisodes 4 à 6

03/09 The Gentlemen - Saison 2

04/09

Alix Earle en vrai Teenage Wasteland : Enquête à ciel ouvert

08/09

Fauda : Saison 5 L'Envers du sport : Mister T, l'icône tous risques DANG!

09/09 Nouvelle École - Saison 5, épisodes finaux

10/09 Mal barrée Petits meurtres entre voisins

11/09 100% Physique Italie

14/09 Gabby et la maison magique - Saison 14

15/09 Fairy Tail - Saison 5

17/09 Monstre L'histoire de Lizzie Borden -retour de l'anthologie culte sur Netflix Stranger Things Chroniques de 1985 - Saison 2

23/09 Le Ticket d'or de Willy Wonka

24/09 A Different World

25/09 STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure Le problème final UNABOMBER

29/09 LEGO One Piece

30/09 L'Arène



Source : Netflix