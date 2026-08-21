Netflix fait le plein de nouveautés mais aussi de films cultes et de séries ultra attendues pour septembre 2026. Un programme qui annonce du très lourd.
Netflix vient de dévoiler son calendrier de sorties pour septembre 2026 et il y a du très lourd. La série culte Stranger Things reviendra avec une seconde saison pour son spin-off Chroniques de 1985, au même titre que l'anthologie Monstre de Ryan Murphy. Ajoutons à cela quelques films attendus, notamment la suite de la série Dix Pour Cent et évidemment des classiques avec le Sixième Sens et l'intégralité de la saga Conjuring ou encore La Momie.
Tous les films Netflix du mois de septembre 2026
Le mois de septembre 2026 va s'ouvrir sur les chapeaux de roue avec la Palme d'or Anatomie d'une chute dès le 1er septembre. Le film tourne autour de la mort d'un homme dans un chalet isolé, ce qui se présentait comme un suicide déclenche finalement une enquête judiciaire et va provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. Le film français Dix pour cent arrivera quant à lui sur Netflix un peu plus tard et fera suite à la série du même nom qui a rencontré un vrai succès sur France TV à l'époque. Enfin, les amateurs d'horreur seront servis avec l'arrivée simultanée des collections Annabelle, Conjuring et La Nonne, ou encore Le Sixième Sens, un film absolument culte avec Bruce Willis qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.
- 01/09
- Anatomie d'une chute
- 02/09
- Quand on Crie Au Loup
- 03/09
- Pour l'honneur
- 04/09
- Trilogie Scary Movie
- Le Répondeur
- 05/09
- Sixième sens
- Bee Movie : Drôle d'abeille
- Le visiteur du futur
- 06/09
- Toni, En Famille
- 07/09
- Une affaire de détails
- 08/09
- Sa mère ou moi !
- Combat de profs
- 09/09
- Pourquoi je me suis marié, déjà ?
- 10/09
- Dix pour cent : Le Film
- 11/09
- Dragons
- 12/09
- Eyjafjallajökull
- Toi et moi... et Duprée
- Duplicity
- 13/09, la journée de l'horreur sur Netflix
- Collection Annabelle
- Collection Conjuring
- La Nonne 1 et 2
- Les chèvres du Pentagone
- 14/09
- Nocturnal Animals
- Barbie in the Nutcracker
- 15/09
- Crazy Rich Asians
- 16/09
- Parents d'élèves
- As Bestas
- 17/09
- Le Juge
- 18/09
- Best of the best
- Elle est trop bien
- Retour à Cold Mountain
- Ella au Pays Enchanté
- Les frères Grimms
- Daredevil
- Coexister
- 20/09
- Ted 1 et 2
- 27/09
- Collection La Momie
- 29/09
- Mononoke, le film Chapitre 3 La malédiction du serpent
Toutes les séries de septembre 2026
Côté séries, Netflix mise sur ses succès avec la saison 2 de The Gentlemen ou encore le nouveau chapitre de l'anthologie Monstre qui se concentrera cette fois sur l'affaire Lizzie Borden. On retrouvera aussi Stranger Things Chroniques de 1985 pour une saison 2 attendue par les fans. Enfin, La Nouvelle École rempile pour une saison 5 tandis que l'on pourra découvrir la version italienne de 100% Physique avant le lancement de la version française. Quelques animés ferment la marche dont Fairy Tail et l'adaptation de STEEL BALL RUN.
- 02/09
- Nouvelle École - Saison 5, épisodes 4 à 6
- 03/09
- The Gentlemen - Saison 2
- 04/09
- Alix Earle en vrai
- Teenage Wasteland : Enquête à ciel ouvert
- 08/09
- Fauda : Saison 5
- L'Envers du sport : Mister T, l'icône tous risques
- DANG!
- 09/09
- Nouvelle École - Saison 5, épisodes finaux
- 10/09
- Mal barrée
- Petits meurtres entre voisins
- 11/09
- 100% Physique Italie
- 14/09
- Gabby et la maison magique - Saison 14
- 15/09
- Fairy Tail - Saison 5
- 17/09
- Monstre L'histoire de Lizzie Borden -retour de l'anthologie culte sur Netflix
- Stranger Things Chroniques de 1985 - Saison 2
- 23/09
- Le Ticket d'or de Willy Wonka
- 24/09
- A Different World
- 25/09
- STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure
- Le problème final
- UNABOMBER
- 29/09
- LEGO One Piece
- 30/09
- L'Arène
Source : Netflix