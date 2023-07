Cette année marque l'épilogue de plusieurs séries originales Netflix. La dernière saison de The Crown, programme très populaire de la plateforme de SVOD, est prévue pour 2023. Même chose pour Mes premières fois ou encore Manifest, qui viennent de se conclure en juin avec une quatrième saison. Personne ne l'avait vu venir, mais Netflix vient d'annoncer la fin d'une autre série emblématique, ce qui devrait faire beaucoup de peine aux fans.

La douche froide pour les fans de Sex Education

Netflix a publié le tout premier teaser de la quatrième saison de Sex Education. Otis et toute la joyeuse bande feront bien leur retour et comme on peut le voir, la série n'a rien perdu de son humour. On se doute que la série devrait nous proposer de nombreux moments touchants, mais avec cette bande-annonce, Netflix a décidé de mettre en valeur l'aspect comique du show. Netflix dévoile aussi la date de sortie des nouveaux épisodes de Sex Education, fixée au 21 septembre prochain. Malheureusement, à la fin de ce teaser, les fans ont pris un gros coup derrière la tête. La plateforme de SVOD nous apprend que la saison 4 de Sex Education sera également la dernière. Une annonce assez surprenante, alors que des rumeurs indiquaient pourtant que le show pourrait se poursuivre avec une cinquième saison. Cette nouvelle devrait forcément donner une saveur toute particulière à cette saison 4.

Une série Netflix marquante à plus d'un titre

En janvier 2019, Netflix lance la première saison de la série Sex Education sur sa plateforme. La série devient rapidement un phénomène mondial grâce à son humour et son traitement original du sujet de la sexualité. Le casting d'acteurs joue également pour beaucoup dans le succès de la série. Après la diffusion de la saison 3 de Sex Education en janvier 2021, les fans savaient qu'ils devraient prendre leur mal en patience avec la quatrième saison, mais ils ne s'attendaient certainement pas à cette mauvaise nouvelle. Rappelons que la troisième saison de la série avait rassemblé plus de 55 millions de téléspectateurs pour son premier mois de diffusion. Avec les derniers épisodes de Sex Education, Netflix ambitionne certainement de faire encore mieux. Avant cela, la plateforme de SVOD accueille un bon nombre de nouveautés particulièrement intéressantes en ce mois de juillet.