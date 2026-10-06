Une série très appréciée issue d'un anime culte débarque dès aujourd'hui sur Netflix pour bien garnir le catalogue de la plateforme SVOD en ce début de mois d'octobre 2026.

En attendant Cyberpunk Edgerunners 2, probablement LA serie anime la plus attendue du mois sur Netflix, la plateforme au N rouge permet aux amateurs d'avoir leur dose avec la sortie ce 6 octobre 2026 de My Hero Academia Vigilantes, la série spin-off de l'anime culte de Kōhei Horikoshi arrive ainsi avec ses 26 épisodes, tant en VOSTFR qu'en VF.

My Hero Academia Vigilantes disponible sur Netflix dès ce 6 octobre 2026

My Hero Academia Vigilantes est donc disponible sur Netflix à partir de ce mardi 6 octobre 2026. La série est consultable en version japonaise sous-titrée (VOSTFR) comme en version française (VF) pour les amateurs. Cela marque par ailleurs une première pour l'anime, que jusqu'à présent seul Crunchyroll diffusait en France. La première saison y a en effet fait ses débuts le 7 avril 2025, puis la saison 2 a pris le relais le 5 janvier 2026.

Cette arrivée complète donc le catalogue de Netflix autour de la franchise de super-héros japonaise, qui permet donc aux abonnés d'en découvrir directement les 26 épisodes qui composent les deux saisons actuellement disponibles. La plateforme propose déjà pour rappel toutes les saisons de la série principale, dont la saison finale mise en ligne le 1er avril 2026, en plein pour les 10 ans de l'anime culte.

De quoi parle My Hero Academia Vigilantes ?

L'histoire de My Hero Academia Vigilantes, qui sort donc avec ses 2 saisons dès ce 6 octobre 2026 sur Netflix, se déroule environ cinq ans avant les aventures d'Izuku Midoriya. Dans ce monde, près de 80 % de la population possède un Alter, mais seule une élite licenciée a le droit d'exercer comme héros. Tous les autres, même bien intentionnés, agissent hors la loi.

On suit dans Vigilantes, la sortie phare du jour sur Netflix, Koichi Haimawari, un étudiant ordinaire qui a renoncé à devenir héros et utilise son modeste Alter pour rendre de petits services. Sa vie bascule quand il croise la route de PopStep, une artiste de rue, puis de Knuckleduster, un justicier aussi mystérieux que brutal. Ensemble, ils combattent une criminalité de quartier que les héros officiels ignorent. Le trio fait notamment face à une menace grandissante : le Trigger, une drogue qui décuple les Alters au prix d'une perte de contrôle totale. Plus sombre et plus urbain que la série mère également disponible sur Netflix, Vigilantes montre ainsi l'envers de la société des héros.

Source : Netflix