Netflix est réputé pour ses films et séries à succès que ce soit des créations originales, des reprises de franchises à qui la plateforme offre l’opportunité d’avoir une seconde vie, ou des adaptations revisitées. La plateforme SVOD tente et enchaîne les projets et les spectateurs répondent bien souvent présents. Et c’est justement ce qu’il se passe pour l’une des séries de films qui a le plus marché sur Netflix, Knives Out !

Un succès Netflix bientôt de retour !

Ça ne vous dit rien comme ça ? C’est normal. Chez nous, on connaît cette désormais franchise de films sous l’appellation À couteaux tirés. Là, ça devrait vous parler.

Il s’agit de films d’enquête, façon Cluedo et Sherlock Holmes. Dans le rôle du détective infatigable, on retrouve Daniel Craig, l’ex-James Bond qui a troqué ici les gros flingues pour davantage de jugeote. Il a toutefois toujours autant la classe en costard.

À Couteaux Tirés (2019) et sa suite Glass Onion - Une Histoire à Couteaux Tirés (exclusive à Netflix) ont rencontré un très joli succès sur la plateforme. Si bien qu’un nouveau long métrage a été commandé par la plateforme intitulé Wake up Dead Man. À Couteaux Tirés 3 est donc une réalité en devenir. On ne sait encore pas grand-chose sur le film, rien même si ce n’est que le détective Blanc (Daniel Craig) sera très vraisemblablement de retour pour une nouvelle enquête alambiquée qui, on l'espère, sera une fois encore bourrée de rebondissements bien sentis.

On a même un titre !

Une suite qui promet déjà de mettre le paquet

Wake up Dead Man - À Couteaux Tirés 3 sera toujours réalisé par le talentueux Rian Johnson, déjà derrière la caméra et le scénario des deux premiers films. Le long métrage n’en est qu’à ses balbutiements, il n’est donc pas encore prêt à voir le jour sur Netflix, mais ça en prend le chemin en tout cas ! Pour le moment, le film est attendu pour 2025 sans précision.

Si la suite est en tout cas du même calibre que les deux précédents films, on a déjà hâte ! Les deux films étaient non seulement bien ficelés et savamment mis en scène, mais ils pouvaient également se targuer d’avoir un casting 5 étoiles aussi sexy que charismatique. Ana de Armas (que l'on retrouvera dans le prochain spin-off de John Wick), Chris Evans, Jamie Lee Curtis ou encore Michael Shannon se sont donné la réplique dans le premier opus, succédés par Edward Norton, Kathryn Hahn, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista (pour ne citer qu’eux) dans le second épisode, Glass Onion.

La barre est donc très haute pour ce À Couteaux Tirés 3 et le casting commence déjà à faire parler de lui. Pour l’heure, rien de confirmé, mais quelques noms ont déjà fuité. On apprend par exemple que Cailee Spaeny (Alien Romulus, Civil War) serait en discussion pour rejoindre le film comme Josh O’Connor (The Crown, Challengers). Deux jeunes et belles gueules d’Hollywood. Deux autres stars, Lindsay Lohan et Tom Hardy, auraient aussi été un temps approchés mais d’après les sources de quelques initiés bien informés, ils n’auraient finalement pas été retenus.