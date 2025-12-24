Netflix mise sur la variété pour accompagner les fêtes de fin d’année. Dès le 24 décembre, deux films rejoignent le catalogue, avec des propositions très différentes. L'un d'eux est culte.

Un nouveau film sur Netflix

Le premier film à venir sur Netflix est Goodbye June qui est un drame familial centré sur des retrouvailles aussi forcées que tendues. Une fratrie se retrouve après l’annonce d’une maladie grave, faisant remonter à la surface des années de non-dits, de rancœurs et de conflits mal digérés.

Le film Netflix mise avant tout sur ses personnages et sur leurs interactions. Ici, pas de grands effets ni de narration spectaculaire. Tout repose sur l’émotion, les silences et la complexité des relations familiales. Une œuvre sobre, sincère, qui parlera à ceux qui apprécient les récits humains et réalistes. Deux salles deux ambiances avec le film suivant, très clairement....

Un film culte sur la plateforme

Changement total de ton sur Netflix avec Madagascar, un film totalement culte. Parfait pour les fêtes. Le film suit un groupe d’animaux de zoo new-yorkais qui se retrouvent projetés loin de leur quotidien bien réglé, sur une île sauvage où tout part rapidement en vrille. Un énorme classique de l'enfance qu'on prend toujours plaisir à regarder.

Rythmé, drôle et toujours aussi efficace, Madagascar reste une valeur sûre pour une séance détente. Son humour fonctionne à tous les âges, que ce soit pour une soirée en famille ou simplement pour se vider la tête pendant les fêtes. Même des années après sa sortie, le film conserve une énergie intacte. C'est donc à retrouver sur Netflix. Avec son animation colorée, sa bande-son entraînante et son ton résolument léger, Madagascar s’impose comme un choix parfait à côté du sapin !

Source : Netflix