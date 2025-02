De plus en plus de grosses licences, normalement étrangères à la SVOD, finissent sur nos plateformes. En général, ça permet d’offrir une nouvelle chance à des franchises disparues. Netflix en a récupéré pas mal, certains projets ont réussi, d’autres pas du tout. Prochainement, c’est un personnage culte du petit écran, ayant suivi bon nombre d'adultes d’aujourd’hui dans leur enfance ou adolescence, qui reviendra sur Netflix

Une licence culte de retour sur Netflix

« Ohhhhhh qui vit dans un ananas au fond de la mer ?!… » je sais que vous avez entendu la suite dans votre tête. Oui, c’est bien Bob l’Éponge qui revient sur Netflix prochainement avec un tout nouveau film d’animation. Sauf que cette fois, ce n’est pas vraiment lui la star, mais Plankton.

Le grand méchant de la série tient enfin son film et il va le diffuser prochainement sur Netflix. C’est le SIEN à LUI comme on peut le voir hurler sur les différentes affiches. Plankton: The Movie se concentrera donc sur ce vilain bien connu des fans de Bob L'Éponge, même si ce dernier sera évidemment de la partie. Le concurrent du Capitaine Krabs va une nouvelle fois tenter de dominer le monde et tout va finalement dégénérer. En une bande-annonce, on retrouve déjà tout l’humour typique de la licence et la plupart de ses personnages comme Bob l'Eponge, évidemment, mais aussi Sandy l'écureuil, Pearl la baleine, Patrick l'étoile de mer et Madame Puff. Il n'y a finalement que Carlos qui manque à l'appel dans ces quelques images. Seule ombre au tableau peut-être, la direction artistique, très différente de ce à quoi nous sommes habitués, et peut-être un peu trop lisse.

Reste que le film en lui-même à l’air plutôt amusant. On pourra s’en faire une idée prochainement puisque Plankton : The Movie sera disponible sur Netflix le 7 mars 2025.

Source : Netflix