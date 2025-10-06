Il est temps de découvrir le programme de cette nouvelle semaine sur Netflix. Comme on peut s’y attendre en octobre, Halloween inspire une partie du contenu… mais pas seulement.

Après un début de mois déjà riche en nouveautés, Netflix continue de dérouler son programme d’octobre 2025 avec plusieurs ajouts notables. Films, séries, documentaires… il y en a pour tous les goûts. Voici ce qui vous attend dans le catalogue du 6 au 12 octobre. La saison d'Halloween commence...

Les films de la semaine entre le 6 et le 12 octobre 2025 sur Netflix

Côté cinéma, Netflix a décidé de jouer sur plusieurs registres. Les amateurs de frissons retrouveront le film culte Halloween (2018) dès le 7 octobre, une valeur sûre pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween qui approche. Le lendemain, place à Spycies, un film d’animation familial où des espions félins et rongeurs se retrouvent dans une aventure déjantée.

La suite de la semaine n’est pas en reste. Le 9 octobre, les amateurs de pop culture pourront découvrir Victoria Beckham, un documentaire qui revient sur le parcours de l’icône britannique. Enfin, le 10 octobre marque l’arrivée d’un des gros temps forts du mois avec Moi, Moche et Méchant 4, accompagné de La Disparue de la Cabine 10, un thriller mystérieux, et d’un documentaire sombre, Mon Père, le Serial Killer.

07/10 Halloween

08/10 Spycies

9/10 Victoria Beckham - Docu

10/10 La Disparue de la Cabine 10 Moi, Moche et Méchant 4 Mon Père, le Serial Killer - Docu



Les séries de la semaine du 6 au 12 octobre

Netflix enrichit aussi son catalogue du côté des séries. Le 8 octobre, les abonnés pourront découvrir Néro the Assassin, une production française qui mêle action et drame historique. Située dans la France du XVIᵉ siècle, l’intrigue suit un assassin trahi par son maître et en quête de rédemption, tout en cherchant à renouer avec sa fille tenue à l’écart. Avec Pio Marmaï et Alice Isaaz au casting, la série promet autant de tensions personnelles que de scènes spectaculaires.

Le lendemain, deux nouveautés viendront compléter l’offre. Boots, d’abord, qui s’annonce comme une série à suspense où les mystères s’accumulent au fil des épisodes. Ensuite, The Resurrected, qui se tourne davantage vers le fantastique et l’étrange. Trois propositions très différentes en l’espace de deux jours, de quoi séduire un public varié et donner encore plus de matière aux soirées d’octobre.

08/10 Néro

09/10 Boots The Resurrected



Source : Netflix