Netflix met le paquet cette semaine avec une tonne de films cultes et une très grosse sortie très attendue. On notera également le retour de séries ultra appréciées.

Nouvelle semaine pour Netflix qui fait le plein de nouveautés pour tenir tête à Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max. Au menu des prochains jours, une pelletée de films cultes et variés, une très grosse sortie made in Netflix, ainsi qu’une nouvelle saison pour une série extrêmement appréciée.

Tous les films Netflix de la semaine du 19 au 26 octobre 2025

C’est surtout du côté des films que Netflix va mettre le paquet cette semaine avec une bonne grosse dose de films cultes. À la volée, on peut noter Le Projet Blair Witch, film d’horreur précurseur du genre found footage, ou encore American Psycho, film culte là aussi avec un Christian Bale impressionnant. On retrouvera également Uma Thurman dans le rôle de la mariée vengeresse dans les deux excellents volets de Kill Bill, signés Quentin Tarantino. Des films ultra cultes qui seront accompagnés par une nouvelle sortie très attendue : A House of Dynamite. Un thriller terriblement d’actualité porté par la remarquable Rebecca Ferguson. Si le film débarque tout juste sur la plateforme, ses premières projections ont littéralement conquis la presse et les premiers spectateurs, une vraie réussite visiblement.

20/10 American Psycho Kill Bill Volumes 1 & 2 Lettres à Juliette Le Projet Blair Witch



22/10 Mob War : Philadelphie contre la Mafia - Docu



23/10 The Elixir



24/10 A House of Dynamite Démineurs



26/10 La Conspiration du Caire Le Caire confidentiel Aileen : La Demoiselle de la mort



Toutes les séries de la semaine du 19 au 26 octobre 2025

En termes de séries en revanche, ce sera plus calme sur Netflix dans les prochains jours avec seulement trois nouveautés. On peut notamment noter la saison 2 de Nobody Wants This, série de comédie romantique avec Adam Brody et Kristen Bell mais aussi et surtout la saison 7 de S.W.A.T.. Comme beaucoup de séries du genre, S.W.A.T. est un vrai succès qui dure depuis des années. Ou plutôt durait puisque visiblement cette fois c’est bel et bien terminé. Quoique… la série a d’ores et déjà été sauvée, alors peut-être que…