Comme chaque mois, le géant Netflix dévoile ses nouveautés et voici celles de novembre 2022. Au programme la nouvelle série du créateur de Dark, du Spielberg, du Tarantino et bien d'autres...

Même quand vous n'êtes abonnés qu'un service de streaming, ça peut vite être compliqué de suivre les sorties. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés de novembre 2022 de Netflix. Préparez-vous à squatter la télé car il y a pas mal de choses à visionner.

Les nouveaux films Netflix de novembre 2022

Enola Holmes 2 (4 novembre)

Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla vs Kong) et Henry Cavill (Superman, The Witcher...) se donnent à nouveau la réplique pour la suite des aventures de la jeune détective.

Après avoir résolu sa première affaire, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) suit les traces de son illustre frère Sherlock (Henry Cavill) en ouvrant sa propre agence, mais découvre vite que la vie de détective privée n'est guère facile quand on est une femme. Résignée à accepter la dure réalité du monde des adultes, elle s'apprête à fermer boutique quand une vendeuse d'allumettes sans le sou lui propose sa première mission officielle : retrouver sa sœur disparue.

The Takeover (1er novembre)

Karaté Kid 2 & 3 (1er novembre)

Forrest Gump (1er novembre)

Le Boulevard de la Mort (1er novembre)

Panayotis Pascot : Presque (3 novembre)

L’Ecuyer du Roi (4 novembre)

J'ai perdu mon corps (6 novembre)

Triviaverse (8 novembre)

Les Monstres du Foot (9 novembre)

Noël Tombe à Pic (10 novembre)

Balle Perdue 2 (10 novembre)

Largué (11 novembre)

Le Dragon de mon Père (11 novembre)

Monica, O My Darling (11 novembre)

Get Out (16 novembre)

Get Out, le premier long-métrage du réalisateur très en vogue Jordan Peele (Nope, Us), fait partie des nouveautés Netflix à ne pas rater ce mois-ci.

The Wonder (16 novembre)

Sortie de Piste (16 novembre)

¡Que viva México! (16 novembre)

The Lost Lotteries (16 novembre)

E.T L'Extra-terrestre (16 novembre)

Christmas with You (17 novembre)

La petite Nemo et le Monde des rêves (18 novembre)

Violence Action (18 novembre)

Once Upon a Time... in Hollywood (20 novembre)

Neuvième et avant-dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood est l'œuvre la plus radicale de l'enfant terrible du cinéma. Il y raconte le Los Angeles des années 60, à travers le cinéma ou des événements macabres comme l'affaire Charles Manson et Shanon Tate, mais à sa façon et avec toute la passion qui l'anime. Ça passe ou ça casse !

Couché ! (23 novembre)

Les nageuses (23 novembre)

Notre Noël à la Ferme (23 novembre)

Filière Criminelle (23 novembre)

The Noel Diary (24 novembre)

Il mio nome è Vendetta (30 novembre)

Un homme d'action (30 novembre)

Les séries de novembre 2022

1899 (17 novembre)

Baran bo Odar et Jantje Friese, les créateurs de la série Dark, reviennent pour « faire mal à la tête » des spectateurs avec un nouveau show qui se déroule à bord d'un bateau.

Alors qu'ils traversent le vaste et périlleux océan Atlantique, les passagers du Kerberos vont être confrontés à la plus grande énigme de toute leur vie.

Les hautes herbes (1er novembre)

Gabby et la maison magique - saison 6 (1er novembre)

Young Royals - saison 2 (1er novembre)

Molang (1er novembre)

Blockbuster (3 novembre)

Le Prince des dragons - saison 4 (3 novembre)

Manifest - saison 4 partie 1 (4 novembre)

The Fabulous (4 novembre)

Buying Beverly (4 novembre)

Lookism (4 novembre)

Deepa et Anoop - saison 2 (7 novembre)

The Crown - saison 5 (9 novembre)

Warrior Nun - saison 2 (10 novembre)

L'amour Cash (10 novembre)

Les Pieds Sur Terre - saison 2 (11 novembre)

Blacklist - saison 8 (13 novembre)

Les Télétubbies (14 novembre)

Run for the Money (15 novembre)

Jurassic World - La colo du crétacé : une aventure secrete (15 novembre)

L'univers des bonnes manières (16 novembre)

Qui ment ? saison 2 (16 novembre)

Dead to Me - saison 3 (17 novembre)

The Cuphead Show ! Partie 3 (18 novembre)

Le délicieux jeu Cuphead s'offre de nouveaux épisodes avec sa partie 3.

Elite - saison 6 (18 novembre)

Somebody (18 novembre)

Le monde de demain (18 novembre)

Inside Job - partie 2 (18 novembre)

Under the Queen's Umbrella (19 novembre)

StoryBots : L'heure des réponses (21 novembre)

My Little Pony : Marquons les esprits ! Chapitre 3 (21 novembre)

The Unbroken Voice (23 novembre)

First Love (24 novembre)

Blood & Water (25 novembre)

L'Equipe Action sauve Noël (28 novembre)

Le Choc des Snacks (30 novembre)

Les Enquêtes sauvages - saison 2 (30 novembre)

Mercredi (23 novembre)

Le retour en grâce de Tim Burton ? C'est tout ce qu'on souhaite. Le réalisateur d'Edward aux mains d'argent ou Beetlejuice revisite la Famille Addams avec la série Mercredi sur Netflix. On y suit les aventures de la jeune femme et sa vie dans l'académie Nevermore. Jenna Ortega devra faire ses preuves après Christina Ricci.

Les documentaires Netflix de novembre 2022

Killer Sally : Meurtres sous stéroïdes (2 novembre)

Orgasmique : Le business OneTaste (5 novembre)

FIFA : Ballon Rond et Corruption (9 novembre)

Des rivalités aux enjeux politiques mondiaux, une exploration de la FIFA révèle l'histoire tumultueuse de l'organisation, et ce qu'exige l'organisation d'une Coupe du monde.