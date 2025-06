Le plus généralement, lorsque nous mentionnons Netflix c'est pour aborder toute la partie SVOD. Alors, nous en oublierions presque que la plateforme propose aussi des jeux à la demande sur mobile. La compagnie s'était même lancé dans la production de ses propres créations avant de rétropédaler. Visiblement, le retour en arrière est même plus important qu'on ne l'aurait cru.

Netflix fait le grand ménage, de manière radicale

L'an dernier, Netflix annonçait son ambition de publier chaque mois un nouveau jeu-maison sur sa plateforme. De fait, les abonnés ont accès à tout un catalogue de jeux à la demande, sans surcoût. Sauf que l'entreprise est bien plus complexe que prévu. À l'automne 2024, la société fermait le studio Team Blue en charge du développement vidéoludique. Visiblement, la tendance n'est plus tellement au gaming pour Néné.

De fait, nous avons appris cette semaine que la fameuse ludothèque de jeux mobile allaient être durement frappées. Netflix est sur le point de faire un gros ménage dans son catalogue le 14 juillet prochain (ou le 1er juillet dans le cas d'Hades), avec la suppression de près de 22 jeux, dont de très bons :

Battleship

Braid: Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades

Katana Zero

Lego Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley (la trilogie complète)

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Il faudra donc faire une croix sur la possibilité de jouer à un titre aussi excellent que le rogue-lite Hades via Netflix. Et ce n'est là qu'un exemple parmi toutes les pépites qui s'apprêtent à quitter le catalogue, à l'instar des très appréciés Monument Valley ou de The Case of the Golden Idol et son sequel.

En définitive, Netflix semble plus décidé que jamais à freiner toute la partie gaming de son offre pour se concentrer sur la SVOD. Même les contenus interactifs ne paraissent plus y avoir leur place. En effet, il y a peu, la plateforme annonçait retirer Bandersnatch autres productions du genre de son catalogue.





Capture d'écran du 25 juin 2025. © Gameblog.