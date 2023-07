Quand on parle de Netflix, on pense logiquement à son large catalogue de séries et de films capable de nous aspirer pendant des heures devant notre écran. D'ailleurs, en ce mois de juillet 2023, les abonnés à la plateforme de SVOD ne manquent vraiment pas de nouveautés à découvrir. Mais depuis un peu moins de deux ans, Netflix a ajouté une nouvelle corde à son arc : le jeu vidéo. Grâce à un abonnement, il est possible d'accéder à un large choix de jeux sans coût supplémentaire. En plus de ses nouveaux programmes qui arrivent en ce début d'été, Netflix vient d'annoncer les jeux gratuits qui débarqueront en juillet pour les abonnés.

Netflix accueille deux jeux majeurs

Le catalogue de jeux Netflix disponible sur smartphone et tablette va s'étoffer en ce mois de juillet. Cela commence dès aujourd'hui avec Oxenfree 2 : Lost Signals. Il s'agit de la suite du thriller surnaturel Oxenfree paru en 2016. Entre-temps, Netflix a racheté Night School Studio, le développeur de la licence, ce qui fait d'Oxenfree 2 : Lost Signals le premier jeu développé par un studio interne de Netflix à voir le jour. Les abonnés peuvent donc y jouer gratuitement, alors que les joueurs Switch, PlayStation et PC devront passer à la caisse pour le découvrir.

Le 13 juillet prochain marque l'arrivée d'un nouveau titre d'une licence culte : Sonic Prime Dash. Il s'agit d'une version améliorée du célèbre Sonic Dash qui intègrera des personnages de la série Sonic Prime (notamment Tails Nine) produite par Netflix, dont la deuxième saison sort le même jour que le jeu du studio Hardlight. Nul doute qu'il devrait fortement intriguer les fans de la saga, qui vont avoir de quoi faire dans les prochains mois étant donné que Sonic Superstars doit paraître plus tard dans l'année.

Les jeux gratuits de Netflix en juillet 2023

Oxenfree 2 Lost Signals - 12 juillet

- 12 juillet Sonic Prime Dash - 13 juillet

Des titres adaptés de show bien connus aussi en approche

En plus de ces nouveaux titres, le catalogue de jeux Netflix accueille deux adaptions de programmes phares disponibles sur la plateforme de SVOD. Le jeu Too Hot To Handle 2 proposera une histoire interactive avec des personnages originaux dès le 20 juillet. Seule Chloe Veitch nous fera l'honneur de sa présence. Enfin, les passionnés d'échecs seront heureux de savoir que The Queen's Gambit Chess, titre adapté du show Netflix, débarque le 25 juillet prochain. On retrouvera des personnages cultes de la série et notre objectif sera limpide : devenir un champion d'échecs. Cette sélection plutôt éclectique pourrait mettre en lumière le service proposé par Netflix, qui annonçait en septembre dernier la création de son premier studio. Rappelons que tous ces jeux sont jouables gratuitement pour les abonnés sur iOS et Android.