Netflix prépare cette semaine l'un des programmes les plus chargés de son programme de février 2026, avec de nombreux nouveaux films et séries à (redécouvrir). Ce mardi 10 est une bonne illustration de la chose, puisqu'il est question de deux films et d'une série, mais clairement pas n'importe laquelle, et surtout dans son intégralité comptant pas moins de 15 saisons. Une petite piqûre de rappel au bloc opératoire s'impose donc.

Une dose de nostalgie urgente sur Netflix avec deux films français en prime

Côté films d'abord, Netflix accueille donc aujourd'hui deux nouveautés : Challenger, une comédie française sur le thème de la boxe sortie en 2024, avec un Alban Ivanov qui rêve d'être un boxeur professionnel, mais galère pour l'instant au début dans des petits combats amateur en attendant son heure, et Audrey Pirault au casting ; et Tombés du camion, une comédie dramatique française sur un marin, incarné par Patrick Timsit, dont le chalutier tombe en panne, le forçant à trouver sa place sur la terre ferme avec sa famille.

Mais le plus gros du programme de la journée sur Netflix se trouve très clairement du côté de séries, avec un véritable monument intemporel en la matière : l'intégralité des saisons 1 à 15 d'Urgences, série dramatique américaine cultissime débutée en 1994 et qui retrace les galères quotidiennes du service d'urgence d'un hôpital de Chicago. Une œuvre iconique, qui a permis de propulser de nombreuses carrières, comme celles de George Clooney ou Noah Wilde.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule série légendaire qui a fait ses débuts dans les années 90 que Netflix prévoit d'ajouter à son catalogue cette semaine, puisque le 15 février marquera également l'arrivée des saisons 1 à 10 d'une certaine série Stargate SG-1. D'importantes doses de nostalgies pour au bloc opératoire ou à la porte des étoiles en perspective pour de nombreux abonnés, en somme.

