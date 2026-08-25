Netflix développe de plus en plus son catalogue d'anime avec des nouveautés, comme le prochain remake de One Piece, ou encore de nombreuses adaptations comme l'excellente Sakamoto Days. La plateforme vient désormais d'annoncer l'arrivée de Fool Night, l'adaptation du manga du même nom considéré comme l'une des meilleures œuvres de ces dernières années.

Fool Night arrive sur Netflix

Direction artistique captivante, univers étonnamment fourni et complexe, Fool Night est pour beaucoup LA révélation de ces dernières années. Inutile de dire que les réactions sont déjà extrêmement positives. Netflix prévoit la diffusion de la saison 1 de Fool Night dès le 26 novembre 2026. La bande-annonce donne le ton : ça s'annonce intense, graphique et percutant, sans compter que l'animation promet d'être de qualité. La série est chapeauté par le studio Sunrise, le studio à l'origine de Mobile Suit Gundam et Cowboy Bebop. Il collaborera avec le studio Shaft, quant à lui connu pour Monogatari notamment.

Un manga qui cartonne

Fool Night, ou Fūru Naito de son nom d'origine, est un manga de l'auteur Kasumi Yasuda qui cartonne depuis son lancement en 2021. Il nous plonge dans un futur dystopique, presque post-apocalyptique, alors qu'un épais nuage cache le soleil et plonge la Terre dans une nouvelle ère glaciaire qui tue presque toutes les plantes. Pour contrer le désastre, les scientifiques ont créé la transfloraison, une technologie qui permet de transformer un humain en plante. Jusqu'ici réservée aux personnes mourantes et en fin de vie, une décision du gouvernement d'offrir une prime pour chaque transfloraison bouleverse toutes les règles.

Fool Night nous fait suivre Toshiro Kamiya qui, pour joindre les deux bouts, accepte de se transformer et de devenir une Sanctiflore. Une procédure lente, qui lui laisse encore quelques années de sursis et lui donne un don étonnant : le pouvoir de comprendre les végétaux. Il en profite alors pour redonner un sens à sa vie, jusqu'à ce qu'une Sanctiflore tueuse en série croise sa route.