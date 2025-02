Les succès s'enchaînent sur Netflix tandis que la plateforme continue d’exploiter tout un tas de licences diverses et variées. Le secteur du jeu vidéo l'intéresse d’ailleurs de plus en plus. Les films et séries adaptés de nos licences favorites se multiplient à vitesse grand V dans son catalogue, on retrouve notamment Castlevania, Resident Evil, The Witcher ou encore Monster Hunter, Dragon Age et récemment Tomb Raider. Prochainement, c’est un autre jeu assez cool dans son genre qui va se retrouver sur la plateforme, Netflix a mis son grappin dessus.

Netflix nous préparerait l'adaptation d'un vrai carton de 2022

Remontons près de 3 ans en arrière, en 2022. A cette époque, on apprenait de Deadline qu’une adaptation du jeu Sifu était en chantier et finirait entre les mains de Chad Stahelski, le papa de John Wick. Qui de mieux que celui qui a donné naissance à Baba Yaga pour s'occuper d’un jeu aux combats intenses et très graphiques ? Depuis cette nouvelle, pas de nouvelle. L’adaptation du jeu de Sloclap s’est faite très discrète jusqu’à aujourd’hui. Deadline revient nous informer que Netflix est à son tour dans la danse. Chad Stahelski est confirmé en tant que producteur tandis que ce serait T.S Nowlin qui s'occupera du scénario. L’homme est notamment connu pour avoir été la plume derrière la saga Le Labyrinthe ou encore Pacific Rim Uprising.

Un film qui promet déjà d'être Sifu qu'on le surveille de près

Pour l’heure, c’est à peu de chose près tout ce que l’on sait de ce nouveau film. Pas de synopsis ni même d'idées de casting pour le moment. Ce nouveau projet Netflix ne doit en être qu’à ses prémices. Pour rappel, Sifu nous raconte la vengeance d’un/une protagoniste qui vise à faire tomber plusieurs grands criminels notoires ayant, des années auparavant, mis à mort ses proches. Une sorte de Kill Bill sans mariage sanglant et dans lequel notre personnage pourrait revenir à la vie après avoir trépassé, moyennant quelques années de sa vie. On se retrouvait alors à vieillir en s’améliorant, une mécanique de jeu similaire aux roguelite, mais ici habilement lié au scénario. Sifu a clairement cartonné à sa sortie et fait partie des excellentes surprises de ces dernières années. Le voir adapté sur Netflix pourrait donc être une très bonne surprise également.

source : Deadline