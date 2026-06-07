Netflix continue de garnir son catalogue avec tout un tas de nouveautés. Les films et les séries s'enchaînent et aujourd'hui, c'est un gros film de science-fiction qui débarque. Un blockbuster très efficace qui fait suite à une énorme surprise réalisée par Guillermo del Toro, réalisateur de talent derrière d'excellents films comme Le Labyrinthe de Pan ou encore La Forme de l'eau.

Un énorme film rejoint Netflix, un vrai blockbuster

Depuis toujours, les gros monstres et les robots géants fascinent, surtout en Asie et sur Netflix, il existe tout un tas de films du genre. Godzilla en est certainement un fier représentant, mais en 2013, Guillermo del Toro s'y mettait avec Pacific Rim. Un film de science-fiction où l'humanité affronte des kaijus en contrôlant des robots titanesques. Le casting emmené par Charlie Hunnam et Idris Elba fait le job, mais c'est surtout l'univers construit autour qui marque durablement les esprits. Un film généreux, visuellement très impressionnant et dégoulinant d'amour pour le genre.

Pacific Rim premier du nom, c'est avant tout un spectacle visuel dantesque, une déclaration d'amour au cinéma de genre servie par une mise en scène somptueuse et des plans mémorables. Del Toro y insuffle une vraie passion, un souffle épique dans les affrontements entre Jaegers et Kaijus qui ont largement contribué à faire grandir le genre. Malheureusement le film n'est plus disponible sur Netflix, mais vous pouvez maintenant y trouver sa suite.

Pour ce second volet, Guillermo del Toro laisse sa place à Steven S. DeKnight, le créateur de la série Spartacus. Le film se déroule quelques années après le premier alors que le fils de Stacker Pentecost (Idris Elba dans le premier film) essaie de fuir son passé. Il est finalement obligé de reprendre du service auprès de sa sœur Mako Mori, désormais à la tête d'une escouade de jeunes prodiges. Pacific Rim Uprising est disponible dès maintenant sur Netflix et se fera facilement une place auprès des autres blockbusters du catalogue.