Netflix a déjà mis la main sur l'un des plus gros films à venir grâce à un nouvel accord des plus juteux. Ce sont surtout les fans de la licence qui vont être ravis de la nouvelle.

On le sait, en plus de ses productions maison, Netflix mise sur un grand nombre de films et séries populaires. Il arrive même parfois que des nouveautés à peine diffusées au cinéma atterrissent sur la plateforme, même si elles arrivent forcément un peu à la bourre chez nous compte tenu de nos lois sur la chronologie des médias qui régulent l'exploitation des films après leur passage au cinéma. Prochainement, les abonnés Netflix pourront en tout cas profiter d'un des plus gros films de ces prochaines années, inutile de dire que ce sera forcément un énorme succès sur la plateforme.

Un énorme film très attendu déjà confirmé sur Netflix

S'il y a bien un film à venir que tous les fans de jeux vidéo attendent fermement, c'est l'adaptation live-action de Zelda. Le film arrivera normalement le 5 mai 2027 au cinéma et finira sa course sur Netflix après son exploitation dans nos salles obscures et en fonction des lois en vigueur dans chaque région. Chez nous, il faudra attendre a minima un an, sauf si tout change encore d'ici là (c'est souvent le cas). Le film The Legend of Zelda est en tournage en Nouvelle-Zélande depuis un petit moment déjà et le casting principal a même déjà été officialisé.

Ce sera donc l'actrice australienne Bo Bragason (vue dans Sterling Point ou encore Les Radley) et Link sera joué par Benjamin Evan Ainsworth (aperçu notamment dans The Haunting of Bly Manor). Pour le coup, les fans de la licence sont conquis tant l'actrice et l'acteur principal ont bien été trouvés. On ne sait pas encore ce que nous racontera le film, en espérant que ce ne soit pas seulement un copié-collé d'un des jeux, mais plutôt quelque chose d'intéressant et d'inspiré à l'instar de Super Mario Bros, très réussi. Dans tous les cas sont arrivée sur Netflix devrait créer l'évènement.

Bo Bragason dans le film The Legend of Zelda

Un partenariat fait pour durer

D'ailleurs, le célèbre moustachu était lui aussi passé sur Netflix peu après sa sortie en salle et sa suite Super Mario Galaxy, prévue pour le mois d'avril 2026 au cinéma, devrait lui aussi y passer même si rien n'est encore officialisé le concernant. Le partenariat entre Netflix, Nintendo et Sony Pictures Entertainment, qui s'occupe de diffuser les films, devrait être encore de mise un bon moment puisqu'il a été renouvelé jusqu'en 2029.

« Notre partenariat avec Netflix a toujours été extrêmement précieux. Ce nouvel accord avec Pay-1 renforce ce partenariat et consolide l'attrait durable de nos films en salles auprès du public mondial de Netflix » affirme Paul Littmann, vice président de la distibution de Sony Pictures. Parmi les films mentionnés dans le document comme le révèle Famitsu, on retrouve donc The Legend of Zelda, mais aussi Spider-Man Beyond the Spider-Verse, The Nightingale, film de guerre avec Elle Fanning et Dakota Fanning, ainsi que la tétralogie consacrée aux Beatles.

