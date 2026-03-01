Sorti en 2024, ce film oscarisé arrive sur Netflix prochainement et devrait une fois de plus créer l'événement comme à l'époque de sa sortie en salle. Il a été félicité pour son scénario mais aussi et surtout pour la performance de ses acteurs, un grand film selon les cinéphiles.

Un excellent film de 2024 arrive bientôt sur Netflix

Un thriller captivant avec un dénouement incroyable, voilà comment est décrit Conclave, thriller politique et religieux à venir sur Netflix. Le film se déroule dans les coulisses du Vatican alors que le pape décède brutalement de manière mystérieuse ce qui provoque un véritable chaos. Le Cardinal Lawrence, incarné par Ralph Fiennes, doit alors organiser la succession, mais de terribles secrets sont révélés et un complot guette. Conclave est l'un des meilleurs films du réalisateur Edward Berger à qui l'on doit bon nombre de films dramatiques comme Jack en 2014, mais aussi quelques épisodes de plusieurs séries comme Your Honor ou encore The Terror.

Un long métrage qui a même reçu l'Oscar du Meilleur Scénario Adapté et plusieurs autres nominations. Le film sera disponible sur Netflix dès le 7 mars prochain et devrait assurément créer l'événement. En plus de son scénario très solide et de sa réalisation, Conclave peut également compter sur un casting 5 étoiles avec notamment Ralph Fiennes en tête d'affiche, acteur très connu notamment vu dans 28 ans plus tard, la saga Kingsman ou encore les récents James Bond pour ne citer qu'eux. On peut également mentionner Stanley Tucci (King's Man Première Mission, Hunger Games) ou encore John Lithgow, un dinosaure du cinéma qui a piqué une tête dans de très nombreux films et séries. Du très beau monde donc, à découvrir très bientôt sur Netflix.

Bande-annonce de Conclave à venir sur Netflix le 7 mars 2026.

Source : Netflix