Netflix se diversifie de plus en plus, en témoigne la projection exclusive de l'aperçu de GTA 6 prévue pour fin août. Petit à petit, la plateforme fait du pied aux salles obscures. D'ailleurs, son prochain film événement, Animals, prépare une petite surprise puisqu'il a prévu de sortir au cinéma en même temps que sur la plateforme au mois de septembre.

Netflix dévoile la bande-annonce de Animals, son film évènement de septembre 2026

Initialement, c'est Matt Damon qui devait tenir le rôle phare de ce nouveau film Netflix, mais ce dernier a finalement laissé sa place, trop accaparé par un certain L'Odyssée de Christopher Nolan. Ben Affleck a donc finalement repris le rôle clé de son propre film et semble s'en accaparer comme souvent. La bande-annonce donne le ton, il faut s'attendre à un thriller noir mêlant affaires de kidnapping et crise politique. Netflix semble miser très gros sur Animals, puisque le film sortira le 9 septembre aussi bien sur la plateforme que dans certains cinémas. Une petite surprise qui ne sera pas pour déplaire aux cinéphiles qui ne jurent que par les salles obscures, mais pour l'heure, seul les Etats Unis semblent concerné par cette sortie ciné.

Synopsis et casting du film Animals

Le film nous fait suivre Ben Affleck (Batman vs Superman) dans la peau d'un candidat à la mairie de Los Angeles dont le fils est enlevé en pleine campagne. Avec sa compagne, ils n'ont que quelques heures pour donner une rançon, alors qu'ils sont fauchés à cause de la campagne électorale. Ils ne vont donc plus avoir d'autre choix que de se salir les mains. En plus de Ben Affleck, le film peut se targuer d'avoir un casting 5 étoiles avec notamment Kerry Washington (Scandal), Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) ou encore Steven Yeun (The Walking Dead, ou encore The Rip aussi dispo sur Netflix)