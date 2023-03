Il y a deux ans, Netflix s'est lancé dans le jeu vidéo avec une branche dédiée mais force est de constater qu'après tout ce temps, la société a manqué sa cible. Malgré tout, la firme au N rouge ne baisse pas les bras et pense même avoir avec des cartouches qui vont plaire.

Plus de 40 jeux Netflix débarquent cette année

Depuis son déploiement, Netflix Games n'a pas visiblement pas convaincu les joueurs de s'abonner ou les abonnés actuels de tester les jeux comme Stranger Things ou Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Alors que le géant compte plus de 200 millions d'abonnés, 1% seulement aurait succombé à l'appel vidéoludique de l'entreprise.

Bien que l'investissement de Netflix ne doit pas être incroyable dans ce domaine, c'est clairement un échec et la société n'a pas su fédérer sa communauté autour de son offre. Un problème que la firme connaît avec son segment films et séries qui, mois après mois, a vu des millions de personnes quitter le service. Un souci que la formule moins chère avec des pubs n'a pas réussi à endiguer.

Mais revenons à Netflix Jeux et sa pléiade de contenus qui seront disponibles dans les prochaines semaines, sans aucun surcoût. Dans son communiqué officiel, la boîte annonce non sans une certaine fierté l'arrivée de 40 titres pour 2023, et plus de 70 jeux supplémentaires en développement. Après la sortie de Soldats Inconnus, l'éditeur français Ubisoft proposera Mighty Quest : Rogue Palace le 18 avril.

Cela fait un peu d'un an que nous avons lancé les jeux sur Netflix afin d'offrir encore plus de divertissement à nos membres dans le cadre de leur abonnement. Durant ce court laps de temps, nous avons sorti 55 jeux, une quarantaine d'autres sont prévus plus tard cette année, et 70 autres sont en cours de développement chez nos partenaires. À cela s'ajoutent les 16 jeux en cours de création au sein de nos studios internes. Via Netflix.

Crédits : Netflix.

Une offre pour tous les profils

Dans sa prise de parole qui dévoile sa vaste entreprise, Netflix déclare aussi vouloir toucher à tous les genres et « formats » pour que tout le monde y trouve son compte. Des nouveautés qui seront ajoutées chaque mois, comme pour le catalogue des films et des séries.

Les membres découvriront les chouchous de la scène indépendante, des succès primés, des RPG, des aventures narratives, des jeux de réflexion et plus. Nous travaillons avec les plus grands studios au monde pour vous offrir ces jeux. Via Netflix.

L'ogre de la SVOD met également en avant son approche transmédia avec l'adaptation de Too Hot to Handle : Love is a Game. La télé-réalité appelée Séduction haute tension chez nous, qui a entamé sa saison 5 et qui cartonne. Selon Netflix, la « communauté s'est ruée sur le titre » qui a été mis à disposition en parallèle des nouveaux épisodes. Et ce n'est pas terminé car un nouveau soft basé sur ce programme sortira cette année. À quand le jeu vidéo Mercredi ?

L'ajout de jeux dans l'abonnement Netflix est-il un véritable argument pour vous ? Pensez que la firme contenir la perte d'abonnés avec ce procédé ? Que pensez-vous au global de l'offre ? Dites-nous tout en commentaires.