Le mois de septembre est décidément chargé sur Netflix. La plateforme ajoute aujourd'hui le tout nouveau film Dix pour cent, qui fait suite à la série française culte à succès du même nom qui a été diffusée sur France Télévisions. Cette dernière a même décrochée quelques récompenses en plus d'être considérée par beaucoup comme l'une des meilleures comédies de ses dernières années. Ce nouveau film Netflix rejoint une suite de sorties plutôt généreuse ce mois-ci avec notamment les deux films Ted, la première trilogie de Scary Movie ou encore le grand classique qu'est Sixième Sens.

Le film Dix pour Cent est dispo sur Netflix

Le film Dix pour Cent débarque ce jeudi 10 septembre 2026 sur Netflix et fait directement suite à la série à succès de France 2. Après quatre saisons diffusées de 2015 à 2020 et quelques récompenses glanées au passage (Meilleure série, meilleur scénario, meilleure actrice pour Camille Cottin, etc...) , la série s'est doucement éteinte. La franchise revient toutefois avec un film qui se déroule cinq ans après la fin du dernier épisode de la série. On y retrouve Andréa Martel (Camille Cottin), désormais devenue réalisatrice, qui s'apprête à faire son premier long métrage. Malheureusement, une succession d'évènements désastreux va l'obliger à appeler son ancienne équipe à la rescousse.

Le casting du film Dix pour Cent avec d'immenses stars

Outre Camille Cottin, la plupart des visages familiers de la série rempilent également dans ce nouveau film Netflix. On retrouvera ainsi Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère ou encore Fanny Sidney, Nicolas Maury, pour ne citer qu'eux. Comme dans la série, de nombreuses stars seront de passage dans leur propre rôle et il y a du beau monde avec George Clooney, Eva Longoria, Laetitia Casta ou encore Laurent Lafitte et Vincent Macaigne. Ce nouveau film Dix pour cent sur Netflix s'annonce en tout cas dans la droite lignée de la série avec de l'humour bien senti, un casting de talent et une réalisation plutôt solide.