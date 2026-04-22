À l'instar d'autres plateformes SVOD comme Prime Video et sa série Fallout phare, Netflix a multiplié les projets visant à adapter sur le petit écran des licences vidéoludiques cultes comme Castlevania, Devil May Cry, Onimusha ou encore Tomb Raider... avec plus ou moins de succès. Parmi les plus récentes du lot, qui a quant à elle visiblement cartonné, a tout fraîchement eu droit à un trailer annonçant son grand retour, et ça arrive très vite. Jackpot en vue ?

Un retour démoniaque en vue sur Netflix ?

En attendant désespérément que son studio envisage de faire revenir la licence sur le devant de la scène, avec une petite dose d'espoir depuis l'annonce du retour via Onimusha Way of the Sword d'une licence pourtant disparue depuis des années, il faut donc se rabattre du côté de Netflix pour avoir sa dose de combats aux chorégraphiques stylées contre des démons, aux punchlines percutantes et à une musique bien métal comme il faut. On parle bien sûr ici de Devil May Cry, dont la seconde saison à venir sur la plateforme SVOD au N rouge a eu droit à un nouveau trailer tout récemment.

Même si la première saison n'a pas été du goût de le monde, Netflix et Adi Shankar (qui a déjà travaillé sur les adaptations de Castlevania pour la même plateforme) remettent donc le couvert pour une seconde saison. Après un synopsis s'intéressant principalement à Dante et Lady, on aurait ici droit à une sorte de melting-pot des trois premiers jeux de Capcom, avec un accent mis principalement sur la rivalité fraternelle entre Dante et Vergil.

Un élément de la bande-annonce ci-dessous a toutefois interloqué les spectateurs : le fait que ce soit Mundus, le grand ennemi des deux frères et de leur père Sparda, qui aurait visiblement donné à Vergil le katana Yamato, contenant une partie de son âme, alors qu'il s'agit normalement un héritage légué par son père. Reste donc à voir comment la version Netflix de Devil May Cry justifie une telle entorse au lore des jeux de Capcom. Pour cela, rendez-vous en tout cas très bientôt, puisque la série débarquera sur Netflix pas plus tard que le 12 mai 2026.

Source : Netflix sur YouTube