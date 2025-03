C'est le moment de dire au revoir au mois de février et bonjour au suivant ! Ça signifie aussi que tout un nouveau programme nous attend en mars. Disney+, Prime Video, Apple TV+, Max et évidemment Netflix ont déjà annoncé la couleur. De tous les côtés, de belles entrées se présagent dans les catalogues. Mais, déjà, les nouveautés d'avril se montrent ! Eh oui, une série très attendue de Netflix nous offre un nouvel extrait très alléchant.

Un teasing explosif pour cette nouvelle série Netflix

Avant même d'en arriver au mois de mars, Netflix a lâché une belle salve de teasers ces derniers jours. La plateforme de SVOD prépare effectivement le terrain pour avril. Nous avons par exemple eu un nouvel aperçu du film événement Ravage, avec Tom Hardy dans le rôle-titre. Cette fois, c'est d'une série dont il est question et elle est tirée d'une licence vidéoludique culte : Devil May Cry.

De fait, la licence de Capcom va avoir droit à une nouvelle adaptation en anime. Après une première série en 2007, Dante revient cette fois sur Netflix dans une adaptation dirigée par Adi Shankar, à qui on doit déjà la série Castlevania. C'est donc avec une animation modernisée, proche des standards de la plateforme, que la licence va de nouveau se décliner sous nos yeux.

Pour cette nouvelle version de Devil May Cry, nous retrouverons Dante dans ses jeunes années. Et comme on peut le voir dans le nouvel extrait intitulé « Alley Fight », il est déjà bien en forme ! Armé de ses fidèles pistolets, le héros est toujours prêt à en découdre. Cerise sur le gâteau, l'humour est aussi de la partie. Il en faudra bien sûr davantage pour convaincre les fans de la première heure, mais Netflix aura assurément du nouveau à nous montrer d'ici la sortie, fixée au 3 avril 2025.