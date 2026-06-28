Un an après la précédente saison, un des gros cartons de Netflix annonce d'excellentes nouvelles en avant de son retour prochain sur la plateforme SVOD.

Sortie en mai 2025, la série Netflix Les Dossiers Oubliés, ou Dept.Q dans la langue de Shakespeare, a connu un très gros succès à sa sortie. Il s'agit pour rappel d'une série policière qui se base sur les romans éponymes de Jussi Adler-Olsen et nous fait suivre le quotidien d’une brigade spécialisée dans la résolution d'affaires mises de côté depuis des lustres. Deux ans plus tard, elle redonne de nombreuses nouvelles en vue d'une saison 2 qui ne devrait donc plus trop tarder.

Le département séries de Netflix prépare une nouvelle enquête

Alors que la production de la deuxième saison de la série policière Netflix à succès de Scott Frank passe aux choses sérieuses depuis la magnifique ville écossaise d'Edimbourg, l'inspecteur-chef Carl Mørck (Matthew Goode) voit arriver à ses côtés des acteurs anciens comme nouveaux, qui ne seront visiblement, à en croire la plateforme SVOD elle-même, pas de trop pour les affaires qui attendent le Département Q.

En plus du casting principal et le retour de têtes déjà rencontrées durant la saison 1, la prochaine saison de la série Netflix Les Dossiers Oubliés va donc, forte de son grand succès, accueillir tout un tas de nouveaux arrivants, dont :

Aisling Franciosi (Speak No Evil, The Nightingale) dans le rôle de Kimmie,

(Speak No Evil, The Nightingale) dans le rôle de Kimmie, Greg Wise (The Crown, The Buccaneers) dans celui de Derek Powell,

(The Crown, The Buccaneers) dans celui de Derek Powell, Nicholas Rowe (Mr. Holmes) dans celui de Thomas Fulton,

(Mr. Holmes) dans celui de Thomas Fulton, Tony Curran (Outlander: Blood of My Blood, Mary & George) dans celui de Winnie Calderwood,

(Outlander: Blood of My Blood, Mary & George) dans celui de Winnie Calderwood, Hamish Clark (Monarch of the Glen) dans celui de Christopher Herron,

(Monarch of the Glen) dans celui de Christopher Herron, Alex Ferns (Waiting for the Out, The Batman) dans celui de Phil Allenbeck,

(Waiting for the Out, The Batman) dans celui de Phil Allenbeck, Ross Anderson (A Knight of the Seven Kingdoms, The Rig) dans celui de Ricky Daddario,

(A Knight of the Seven Kingdoms, The Rig) dans celui de Ricky Daddario, Rebecca Root (Heartstopper, La Roue du Temps) dans celui de June Lovesay,

(Heartstopper, La Roue du Temps) dans celui de June Lovesay, Isla Johnston (The Queen’s Gambit, The Carpenter’s Son) dans celui d’Agnes,

(The Queen’s Gambit, The Carpenter’s Son) dans celui d’Agnes, Amy Brenneman (The Old Man, Private Practice) dans celui d’Helen.

Malgré une production qui va bon train et l'annonce de tout ce nouveau monde au casting, on ne sait cependant pas encore quand arrivera la saison 2 des Dossiers Oubliés sur Netflix. Il faudra donc repasser plus tard pour découvrir la date de son retour.

Source : Site officiel de Netflix