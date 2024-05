Le catalogue d'un service SVOD tel que Netflix, Disney+ ou Prime Video n'est jamais figé et évolue constamment. Chaque mois, de nouveaux films, séries, documentaires et émissions sont ainsi ajoutés de semaine en semaine. Mais pour avoir certains programmes, les plateformes doivent s'affranchir d'un droit d'exploitation à durée limitée. Cela concerne les programmes qui ne sont pas produits par ces dernières. Et il semble que l'avènement d'un nouveau concurrent soit responsable d'un énorme départ dans la catégorie des séries TV. L'un des shows les plus populaires de tous les temps sera bientôt indisponible.

Netflix va devoir retirer cette série absolument cultissime

Les programmes qui appartiennent au « fond de catalogue » des plateformes de streaming vidéo n'ont pas vocation à rester éternellement. À un moment donné, celles-ci doivent nécessairement partir, mais peuvent tout à fait revenir si les droits d'exploitation sont renouvelés. Sauf que ça risque d'être un peu compliqué pour cette série qui quitte Netflix très prochainement. Si l'on vous dit qu'il s'agit de l'une des séries les plus cultes de tous les temps ? D'une sitcom même, qui se déroule à New York, mais surtout dans des appartements habités par des personnes qui se connaissent très bien ? Vous pensez à... ? Friends bien entendu !

La série créée par Marta Kauffman et David Crane, ayant révélé au monde entier des actrices comme Courteney Cox alias Monica Geller, qui est par la suite devenue une star de Scream, mais aussi Jennifer Aniston aka Rachel Green. Au long des 10 saisons, on suit le quotidien de six amis liés par une profonde amitié. Une camaraderie qui évoluera même en relation amoureuse pour certains d'entre eux. La série Friends a dépassé le simple cadre du petit écran pour être un monument de la pop culture. Un show télévisé que les fans se repassent en boucle au moins une fois par an pour certains, si ce n'est plus. Actuellement, tous les épisodes sont sur Netflix, mais ce sera bientôt fini.

Si l'on en croit les informations de What's on Netflix, la plateforme va retirer l'intégralité de Friends à partir du 1er juillet 2024. Concrètement, vous aurez donc jusqu'au 30 juin prochain pour visionner les 10 saisons. Pour l'instant, la firme au N rouge n'a pas communiqué officiellement sur ce départ, mais ce n'est pas la première fois que la série fait ses adieux. En 2020 déjà, Netflix US et Canada ont perdu Friends. Cette suppression pourrait s'expliquer par l'arrivée de Max en France. Étant donné qu'il s'agit d'une production Warner, la société de production pourrait vouloir s'assurer l'exclusivité de la diffusion pour engranger des abonnés à son lancement chez nous.